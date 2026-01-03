Deviza
Aki lecsúszott 2025 legdrágább lakóingatlanjáról, ne búsuljon: van még annál is sokkal drágább

Luxusvillák és egymillió forint alatti házak is gazdára találtak 2025-ben. Miközben milliárdos villák találtak új tulajdonosra, egymillió forint alatti ingatlanok is elkeltek, az ingatlan.com szerint pedig a gyors és a rendkívül lassú eladások egyaránt jellemezték a hazai ingatlanpiacot.
Werderits Ivett
2026.01.03, 12:18

Szélsőségekkel, rekordokkal és látványos fordulatokkal zárult a 2025-ös év a hazai ingatlanpiacon– derül ki az ingatlan.com friss összefoglalójából, amely az év legemlékezetesebb tranzakcióit és az értékesítési idők alakulását vette górcső alá. A statisztikák szerint a legdrágább és a legolcsóbb eladott lakóingatlan ára között több mint 1700-szoros különbség volt.

hazai ingatlanpiac
A hazai ingatlanpiac felgyorsult 2025-ben / Fotó: Ingatlan.com

Az év egyik legnagyobb értékű adásvétele Budapesten, a Széchenyi-hegyen történt. Egy 900 négyzetméteres luxusvilla 1,7 milliárd forintos áron cserélt gazdát, mindössze két hónap alatt. A kilencszobás ingatlan wellnessrészleggel és nyolcállásos garázzsal is rendelkezik. Az ingatlan.com kínálatában ugyanakkor 2026-ra is maradtak extrém tételek. Jelenleg egy 4,62 milliárd forintért hirdetett acsai luxuskastély számít a legdrágább eladó lakóingatlan­nak. 

A hazai ingatlanpiacon egymillió forint alatt is elkeltek házak

A piac másik végletét az egymillió forint alatti eladások jelentették. A Csongrád-Csanád vármegyei Csanádpalotán egy erősen felújítandó ház 900 ezer forintért cserélt gazdát 2025 januárjában, 53 napos értékesítési idő után. Az ingatlan eladásában kulcsszerepet játszhatott, hogy a román határ, valamint a Szeged–Arad autópálya-szakasz mindössze néhány perc alatt elérhető, az ingatlan.com szerint pedig Románia schengeni csatlakozása érdemben növelte a határ menti, kedvező árú ingatlanok iránti keresletet. A második legolcsóbb tranzakció Nógrád vármegyében, Etesen történt, ahol egy 100 négyzetméteres családi ház 1400 négyzetméteres telekkel együtt kereken 1 millió forintért kelt el, gyakorlatilag telekáron. 

Szélsőségek az ingatlanpiacon

Az értékesítési időben nagyon nagy különbségek voltak a 2025-ös évben a hazai ingatlanpiacon. Míg Budapesten és a nagyvárosokban számottevően gyorsult az eladás, addig a kisebb településeken tovább nőtt az átlagos hirdetési idő. Az ingatlan.com szakértői szerint ez azt jelzi, hogy 2025-ben sok, régóta piacon lévő ingatlan is végül gazdára talált, különösen a községekben és kisebb városokban. 

Országos szinten az átlagos értékesítési idő 132 nap volt, ami ugyan enyhe javulást jelent az előző évhez képest, de erős kettősséget is takar.

A fővárosban látványos fordulat történt

Az eladáshoz szükséges idő 2025-re 67 napra csökkent, ami több mint egy hónappal rövidebb a két évvel korábbi szintnél. A megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken is érzékelhető volt az élénkülés, ahol az átlagos értékesítési idő 99 napra mérséklődött. Természetesen ezek a számok nem garantálhatják az azonnali sikert. Továbbra is szükség van a jó fényképekre, egy kapós leírásra és a megfelelő árra. 

Ezzel szemben a kisebb városokban és községekben 170–200 nap fölé emelkedett az eladáshoz szükséges idő, ami az árérzékenyebb kereslet és a szűkebb vevői kör következménye. 

Az ingatlan.com elemzése szerint ugyanakkor a hosszabb hirdetési idő nem a piac befagyását jelzi. a kisebb településeken 16–24 százalékkal több ingatlan kelt el, mint egy évvel korábban. Ez arra utal, hogy 2025-ben az élénkülő kereslet fokozatosan felszívta a korábban nehezen értékesíthető, régebb óta meghirdetett lakásokat és házakat is, ami végső soron a piaci egyensúly javulását vetíti előre, illetve köze lehet az Otthon Start Programhoz.

 

