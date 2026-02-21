Történelmi átrendeződés az Xboxnál: távozik a konzol megmentője, Phil Spencer és az Xbox elnöke is – ettől rendesen megrogyhat a konzolmárka

Az Xbox történetének egyik legmeghatározóbb korszaka zárul le 2026 elején: a Microsoft hivatalosan is megerősítette, hogy Phil Spencer, a vállalat videójáték-üzletágának arca és stratégiai irányítója visszavonul, miközben Sarah Bond, az Xbox elnöke és operatív vezetője szintén távozik a cégtől. A váltás nem csupán személyi kérdés: a Microsoft Gaming teljes irányítási struktúrája átalakul, ami az Xbox jövőjét is új pályára állíthatja.

Phil Spencer a 2018-as E3 videójáték-ipari expón / Fotó: FREDERIC J. BROWN

Távozik Phil Spencer, az Xbox megmentője

A Microsoft 2026. február 20-án jelentette be, hogy Phil Spencer visszavonul a vállalattól. A döntést maga Spencer is megerősítette hivatalos X-bejegyzésében. A The Verge beszámolója szerint a vezető a nyárig tanácsadóként segíti az átmenetet.

Spencer 2014-ben vette át az Xbox irányítását, amikor a márka piaci és reputációs szempontból is nehéz időszakon ment keresztül.

A 2013-as Xbox One-bemutató utáni kommunikációs hibák, a versenytárs Sony előretörése és a digitális üzleti modell körüli bizonytalanságok komoly kihívás elé állították a divíziót. Spencer vezetése alatt indult el az a stratégiai fordulat, mely az Xboxot platformként, nem pusztán konzolként definiálta újra.

Az ő nevéhez kötődik az Xbox Game Pass globális felépítése, a PC-s és felhőalapú terjeszkedés, valamint

Phil Spencer hozta tető alá többek között a ZeniMax Media és az Activision Blizzard, ami azóta is példaértékű.

Utóbbi, mintegy 69 milliárd dolláros (hozzávetőleg 22 300 milliárd forintos) ügylet iparágtörténeti léptékű volt.

A Microsoft döntése alapján a Microsoft Gaming új vezérigazgatója Asha Sharma lesz, aki korábban a vállalat mesterségesintelligencia-termékekért felelős részlegét vezette. Sharma közvetlenül Satya Nadella vezérigazgatónak jelent. A Reuters szerint kinevezése a technológiai és platformalapú gondolkodás további erősödését jelzi az Xboxnál.

Spencer távozása egy jelentős korszakhatár: ő volt az a vezető, aki stabilizálta a márkát, újrapozicionálta az üzleti modellt, és az Xboxot ismét globális növekedési pályára állította. A mostani váltás így nem egyszerű személycsere, hanem egy 12 éves stratégiai ciklus lezárása.