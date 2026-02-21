Deviza
Megakadt az ukrán óriáshitel – olajháború robbant ki Budapest és Kijev között

Miután Budapest korábban beleegyezett, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelcsomagot nyújtson Ukrajnának, a magyar kormányfő pénteken bejelentette, hogy Magyarország megvétózza a megállapodást. A Deutsche Welle szerint az Európai Tanács elhalasztotta a szavazást a kérdésben.
VG
2026.02.21, 16:38
Frissítve: 2026.02.21, 21:30

„Amíg Ukrajna blokkolja az olajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken, Magyarország is blokkolni fogja a 90 milliárd eurós ukrán háborús hitelt. Nem hagyjuk magunkat lökdösni” – idézi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Deutsche Welle.

Orbán Viktor
Orbán Viktor magyar kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök / Fotó: AFP

Robert Fico is bekeményített

Az ukrán vezetők szerint az olajáramlás az orosz olajat Ukrajnán keresztül Magyarországra és Szlovákiába szállító Barátság csővezetéken akkor szakadt meg a szállítás, amikor az oroszok januárban megtámadták az ukrán energiainfrastruktúrát.

Magyar és szlovák politikusok azonban azzal vádolják az ukrán vezetést, hogy blokkolja a szállítások újraindítását. Mindkét ország nagymértékben támaszkodik a vezetékes orosz olaj importjára.

Szerdán Robert Fico szlovák miniszterelnök szükségállapotot hirdetett a szállítások miatt, és megtorló intézkedésekkel fenyegette meg Ukrajnát, ha a vezetéket nem nyitják meg újra – írja a portál. 

Szombaton az is kiderült, hogy a szlovák kormányfő leállítja északi szomszédunk Ukrajnába tartó vészhelyzeti áramexportját, amennyiben legkésőbb hétfőn nem indul újra a Szlovákiába tartó olajszállítás a vezetéken.

A DW idézi Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is, aki zsarolásnak nevezte a vezetékes olajszállítás leállítását. 

Ukrajna zsarolja Magyarországot azzal, hogy Brüsszellel és a magyar ellenzékkel együttműködve leállítja az olajtranzitot, hogy ellátási zavarokat okozzon Magyarországon, és a választások előtt megemelje az üzemanyagárakat

– írta a tárcavezető a német portál szerint az X-en.

Elhalasztották a szavazást

Kijev régóta követeli EU-s szövetségeseit, hogy hagyják abba az orosz energia vásárlását, mivel azok segítenek finanszírozni Moszkva teljes körű invázióját, amely hamarosan az ötödik évébe lép – magyarázza a lap.

Az EU vezetői, köztük Orbán, decemberben megállapodtak abban, hogy két év alatt 90 milliárd eurót is biztosítanak Ukrajnának, ezt a döntést az Európai Parlament a múlt héten jóváhagyta. 

Az EU ugyanakkor mentesítette Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot – amelyek mindannyian ellenezték a Kijevnek nyújtott további segélyeket – a hitelköltségek visszafizetése alól – teszi hozzá a cikk.

A kifizetéséhez azonban még szükség van a nemzeti miniszterekből, illetve kormányfőkből álló Európai Tanács végső jóváhagyására, amelyet korábban már csak formalitásnak tekintettek.

Ezt a szavazást azonban most a magyar álláspontra tekintettel elhalasztották.

A hitel célja az, hogy fedezzék Ukrajna legsürgetőbb pénzügyi szükségleteit 2027 végéig, és lehetővé tegyék az ország számára, hogy továbbra is megvédje magát Oroszországgal szemben. 

A teljes összegből 60 milliárd eurót különítettek el védelemre.

 

