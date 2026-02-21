Deviza
híd
Velence
M7
próbaterhelés

Több mint harminc autót tereltek egyszerre az új magyarországi hídra – volt mit mérni a mérnököknek

Lezajlott az új velencei gyalogos- és kerékpároshíd próbaterhelése, melyet a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének szakemberei, mérnökei végeztek el a kivitelező céggel közösen. A próbaterhelés során a szerkezet statikus és dinamikus viselkedését egyaránt részletesen elemezték, az M7-es felett átívelő híd sikerrel vizsgázott.
VG
2026.02.21, 16:16
Frissítve: 2026.02.21, 21:27

Autókkal és gyalogosokkal tesztelték a Velence közelében épült, az M7-es autópálya felett átívelő velencei gyalogos-kerékpáros híd gyalogos-kerékpáros hidat a forgalomba helyezés előtt. A próbaterhelés során a szerkezet statikus és dinamikus viselkedését egyaránt részletesen elemezték – írja az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása alapján az Origo. A lap kitér rá, hogy a méréseket statikus terhelésekkel kezdték: több teherállásban, speciális mérőműszerekkel vizsgálták, hogy a híd szerkezete hogyan reagál a rá nehezedő tömegre. Maximum terhelésnél 32 darab személyautó (kb. 50 tonna) állt egyszerre a műtárgyon.

Elvégezték az M7-es autópálya felett átívelő, Velence közelében épült híd próbaterhelését
Lezajlott a Velence közelében épült, az M7-es felett átívelő híd próbaterhelése / Fotó: MKIF Zrt.

Mindent is mértek a híd próbaterhelése során

A próbaterhelés célja igazolni, hogy a tervezés során meghatározott terhelési osztálynak megfelel-e az elkészült híd, valamint az eredményeket összehasonlították a statikai modellel, megvizsgálták, hogy a szerkezet a modellnek megfelelően viselkedik-e, a szerkezet dinamikai jellemzőit is meghatározták, ellenőrizték, emellett a szerkezet statikai viselkedésének elemzését is elvégezték a mérnökök.

A híd első ún. megterhelése előtt és után megvizsgálták a híd állapotát, hogy keletkeztek-e az alépítményen, illetve a tartószerkezeteken esetleg káros alakváltozások, repedések vagy elváltozások. A statikus méréseket követően többfajta dinamikus terhelésnek tették ki a hidat: azt is vizsgálták, hogy ha gyalogosok különböző sebességgel haladnak át rajta, annak milyen hatása van a hídra.

A próbaterhelés során figyelték az elmozdulásokat (lehajlásokat), nyúlásokat, a saru elmozdulásait, valamint ún. „sajátfrekvenciás” és „gyalogosdinamikai” méréseket is végeztek.

Az MKIF Zrt. által a híd próbaterheléséről kiadott felvételen a hídra vezényelt autók egy része
Az MKIF Zrt. által a híd próbaterheléséről kiadott felvételen a hídra vezényelt autók egy része / Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence

A helyszíni mérési eredmények alapján a próbaterhelés sikeres volt, bár a próbaterhelés kiértékelése és a megfelelőségéről kiállított jegyzőkönyv készítésére még várni kell, amely birtokában kezdhető majd meg a forgalomba helyezési eljárás folyamata. Ezt követően vehetik birtok az arra közlekedők az új hidat.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

