Oroszország már a brit védelmi miniszter gépét is célba vehette

John Healey brit katonákat látogatott meg Észtországban, ahol közös hadgyakorlaton vettek részt. A védelmi miniszter csütörtökön tartott hazafelé, amikor a feltételezett jelzavarás történt. A gép ekkor az orosz határ közelében repült. A fedélzeten utazók, köztük fotósok és egy újságíró, azt tapasztalták, hogy az okostelefonok és a laptopok nem tudtak kapcsolódni az internethez. A Dassault Falcon 900LX típusú repülőgép utasait ugyanakkor tájékoztatták arról, hogy a gép továbbra is biztonságosan képes működni.

Észtország egén felpörgött a harci kedv / Fotó: Gokhan Balci / Anadolu / AFP

A britek Észtországért aggódnak

A brit védelmi forrás szerint felelőtlen orosz beavatkozásról van szó, de a királyi légierő felkészült az ilyen típusú tevékenységek kezelésére. Egyelőre nem tudni, hogy Healey gépét szándékosan vették-e célba, de az útvonal látható volt a repülőgépek mozgását követő nyilvános oldalakon, mint például a FlightRadaron is.

Az eset néhány nappal azután történt, hogy a brit védelmi minisztérium közölte: két orosz vadászgép többször is veszélyesen közel repült egy brit felderítőgéphez a Fekete-tenger felett. A brit Telegraph beszámolt róla, hogy az egyik orosz Szu–35-ös olyan közel került a brit repülőgéphez, hogy bekapcsoltak annak vészhelyzeti rendszerei, és a robotpilóta is leállt.

A legsúlyosabb orosz erődemonstráció

A brit tájékoztatás szerint egy orosz Szu–27-es is hat méterre repült a fegyvertelen Rivet Joint felderítőgép orrától, majd hat alkalommal haladt el előtte. A brit védelmi minisztérium ezt a legsúlyosabb orosz lépésnek nevezte brit Rivet Joint repülőgéppel szemben azóta, hogy 2022-ben egy

orosz gép rakétát lőtt ki a Fekete-tenger felett.

Nem ez az első hasonló eset brit védelmi vezetőket szállító géppel. 2024 márciusában Grant Shapps akkori védelmi miniszter repülőgépének GPS-jelét is zavarták, amikor a gép orosz terület közelében repült. Akkor a műholdas jelet körülbelül harminc percig zavarták, miközben a repülőgép Lengyelországból tartott vissza az Egyesült Királyságba.