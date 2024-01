Egy magyar professzor a világ 10 legjobbja közé tartozik a szakterületén

Majdnem negyven év publikációit nézte át egy nagy tekintélyű szaklap a közbeszerzések témájában, és ez alapján megállapították, hogy a témát kutatók között a világ tíz legjobbja közé tartozik egy honfitársunk is, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, Tátrai Tünde, aki a Magyar Közbeszerzési Tanácsnak is a tagja, és az Európai Bizottságnak is segít. A lap összesen 1247 szerző 640 publikációját vizsgálta meg, a toplista élére a Harvard University szakértője került.

2024.01.06. 06:01 | Szerző: Szűcs András