Ahol összekapcsolódik a felsőoktatás és a területfejlesztés: egymilliárd forint a HÖOK mentorprogramjára

Egymilliárd forintos támogatással megerősíti a kormány a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) mentorprogramját, hogy minél több diák lezárhassa a tanulmányait a felsőoktatásban – jelentette be Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika szerint a megújított felsőoktatás nyertesei a fiatalok / Fotó: Máthé Zoltán

Varga-Bajusz Veronika azt mondta, szeptembertől indulhat el a program, amely azt célozza, hogy a hátrányos helyzetű hallgatók minél több támogatást kaphassanak, és így „minél több jól képzett diplomás gazdagítsa a magyar társadalmat”.

Egyre többen tanulnak a felsőoktatásban gazdaságilag fontos területen

A helyettes államtitkár szerint a megújított, hallgatóközpontú felsőoktatás nyertesei a fiatalok, hiszen a „hozzáférhetőségi fordulatnak” köszönhetően már második éve több mint 120 ezren felvételiznek, nőtt a vidéki egyetemek népszerűsége, a nehezebb helyzetű járásokból is egyre többen választják a felsőoktatást.

Hozzátette: a fordulat óta már több mint 5800 fővel többen járnak a felsőoktatásba, közülük háromezren olyan, a magyar gazdaság számára kiemelten fontos képzésekben vesznek részt, mint:

a műszaki,

a természettudományi,

a mérnöki,

informatikai,

agrár-,

orvos- egészségtudományi területek.

A lemorzsolódás csökkentésére is figyelnek az egyetemek, 3500 fővel többen maradnak a képzésben,

és mintegy 1200-an gyorsabban haladnak előre a tanulmányaikkal – közölte Varga-Bajusz Veronika.

Csökkenhetnek a társadalmi különbségek is

Eszterhai Marcell, a HÖOK elnöke elmondta: mentorprogramjuk 16 éve segíti a hátránnyal érkező hallgatókat az egyetemi életbe való beilleszkedésben, összesen több mint harmincezer fiatalnak nyújtottak segítséget, és több mint háromezer hallgatót foglalkoztattak mentorként.

A mentorok felsőbb éves hallgatók, akik személyes támogatást adnak a mentoráltaknak tanulmányi és adminisztrációs kérdésekben, tájékoztatják őket az aktuális pályázatokról, hallgatói juttatásokról, ösztöndíjakról.

Hozzá kell szokni az egyetemi léthez / Fotó: Matej Kastelic

A HÖOK elnöke kiemelte, nem csak a tanulmányi adminisztrációs támogatás fontos, a közösséghez tartozás önmagában is nagy szerepet játszik abban, hogy a hallgatók motiváltak maradjanak.

Számos közösségi eseményt és tréninget is szerveznek, amelyek célja a kommunikáció, az időgazdálkodás és az önismeret fejlesztése; ezek elengedhetetlenek a boldoguláshoz a munkaerőpiacon

– hangsúlyozta Eszterhai Marcell, aki kitért arra is, hogy régiókoordinátorok és intézményi koordinátorok dolgoznak együtt a mentorokkal, akiknek kiválasztása írásbeli tesztet és személyes elbeszélgetést is tartalmaz, végül felkészítő táborban is részt vesznek.

Kijelentette: a hátrányosabb helyzetű régiókból érkező fiatalok felkarolásának területfejlesztő hatása is van, hiszen hozzájárulnak közösségeik fejlődéséhez, továbbá a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését is elősegíti a program.