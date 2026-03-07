Bejelentést tett a miniszter: egyszeri 152 ezer forintot fizet ki a kormány annak, aki ebben a szakmában dolgozik

Fontos bejelentést tett az kulturális és innovációs miniszter szombat délelőtt. Hankó Balázs egy egyszeri juttatás kifizetését jelentete be.

Bejelentés: a kormány 152 ezer forintot fizet ki / Fotó: Hatházi Tamás

Itt az újabb lépés a szakképzésben oktatóknak. A kormány döntése alapján

egyszeri bruttó 152 400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók a pedagógusokhoz hasonlóan

– közölte a közösségi oldalán a tárcavezető. A 150 ezer forintos kifizetés ügye február végén jelent meg a nyilvánosságban, amikor Orbán Viktor ezt röviden megemlítette. De akkor kifejezetten a pedagógusokról volt szó.

Az akkori bejelentés úgy szólt, hogy egyszeri, 150 ezer forintos juttatásról döntött a kormány a pedagógusok számára. A miniszterelnök erről a budapesti Megafon Klub rendezvényén beszélt egy jelenlévő tanár kérdésére válaszolva. A döntés a kormányülésen született meg. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány nem kíván irigységet kelteni a pedagógusokkal szemben, ugyanakkor indokoltnak tartja a célzott támogatást.

Mint fogalmazott, a pedagógusok átlagbére jelenleg 800-900 ezer forint körül alakul, és az egyszeri juttatás odaítélését részben uniós szabályozási keretek is befolyásolták.

Még csütörtökön Gulyás Gergely a kormányinfón előrevetítette, mi következik. A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy a szakképzésben dolgozók is megkapják azt a többletjuttatást, amelyet a pedagógusok számára biztosít a kormány annak érdekében, hogy

a tavalyi évre vonatkozó bérükkel is elérjék a diplomás átlagbér 80 százalékát.

A februári utolsó kormányinfón pedig azt mondta, hogy szerintük az, hogy a magyar tanárok munkáját a hivatás fontosságának megfelelően becsüljük meg, kiemelt jelentőségű, ezért örülnek neki, hogy több mint megduplázni sikerült ebben a ciklusban a pedagógusbéreket, és ez a folyamat folytatódni fog.

Az idén a tanárbérek átlaga 940 ezer forint, jövőre az egymillió forintot is meg fogja haladni.

Most Hankó Balázs megerősítette, hogy ez a kifizetés a szakképzési oktatókra is vonatkozik. Felidézte, hogy a magyarországi szakképzés 2020-ban megújult, és vele együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett. A kormány azóta már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét.