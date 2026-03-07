Senki nem érti: itt az első benzinkút Magyarországon, ahol korlátozzák a tankolást, kiakadtak a vásárlók – "Ezt nem gondolja komolyan ez a jóember"
Egy őcsényi benzinkúton mennyiségi korlátot vezettek be, egy járműbe naponta legfeljebb 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni. A döntés több környékbeli autóst is bosszant, pláne, hogy sehol máshol nem tapasztalni ilyet, miután egyáltalán nincs szó ellátási problémáról Magyarországon – írja a TEOL.
Az említett benzinkúton már táblán is figyelmeztetik a járművezetőket a korlátozásra. Az üzemeltető vállalkozó szerint a kialakult helyzet indokolta az intézkedést, ezért vezették be a
napi 30 literes limitet mind a benzinre, mind a gázolajra.
A szabály szerint egy járműbe egy nap csak ennyi üzemanyagot lehet tankolni.
A döntés azonban egyesek munkáját is korlátozza, különösen a mezőgazdaságban. Egy környékbeli gazdálkodó arról beszélt, hogy a traktorának 130 literes az üzemanyagtartálya, így a 30 literes korlát gyakorlatilag használhatatlan számára.
Elmondása szerint a tavaszi mezőgazdasági munkák idején jelentős mennyiségű gázolajra van szükségük, ezért a korlátozás komoly kényelmetlenséget okoz. Úgy fogalmazott, ha minden tankolásnál csak ennyi üzemanyagot vehetnek, akkor folyamatosan a benzinkútra kellene járniuk, ami idő- és pénzveszteséget jelentene.
A gazdálkodó ezért inkább másik kutat keres a környéken.
A környék több benzinkútját is megkeresték, ám máshol nem vezettek be hasonló mennyiségi korlátozást. Az iparági szereplők szerint ezért valószínűbb, hogy az őcsényi intézkedés inkább helyi okokhoz köthető, és nem országos ellátási problémára utal.
A nagy hazai kúthálózatoknál sem jelent meg mennyiségi korlátozás, miközben a szakmai szervezetek szerint Magyarország üzemanyag-ellátása továbbra is stabil.
Országos szinten nincs ellátási zavar
Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára azt mondta, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása fizikai értelemben továbbra is biztosított. A szövetség tagvállalatainál elegendő készlet áll rendelkezésre, és nem tapasztalható általános sorban állás a kutaknál.
Az egyes kisebb töltőállomásoknál előforduló átmeneti hiány inkább helyi jelenség, amelynek egyik oka, hogy a mezőgazdasági szezon indulásával jelentősen nő a gázolaj iránti kereslet – olvashatjuk a Világgazdaság korábbi cikkében.
A Mol százhalombattai finomítója jelenleg mintegy 70 százalékos kapacitással működik a korábbi tűzeseti javítások miatt, de az ellátás ennek ellenére biztosított. A finomító részben még a kedvezőbb áron beszerzett kőolajból dolgozik, emellett a stratégiai készletek felszabadítása is hozzájárult a stabil működéshez.
Nemzetközi árnyomás a benzinkúton
A nemzetközi piac ugyanakkor nyomást gyakorol az árakra. A Brent olaj ára a közelmúltban hordónként körülbelül 85 dollár körül alakult, miközben a gázolaj nemzetközi ára is emelkedik.
Emellett a forint árfolyamának gyengülése is hatással lehet az üzemanyagárakra. A szakértők szerint ezért hosszabb távon nem valószínű, hogy megnyugodna az árképzés.
A szakértők szerint az olaj világpiaci drágulása és az árfolyammozgások miatt a benzin és a gázolaj ára a közeljövőben tovább emelkedhet.