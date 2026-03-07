Senki nem érti: itt az első benzinkút Magyarországon, ahol korlátozzák a tankolást, kiakadtak a vásárlók – "Ezt nem gondolja komolyan ez a jóember"

Egy őcsényi benzinkúton mennyiségi korlátot vezettek be, egy járműbe naponta legfeljebb 30 liter benzint vagy gázolajat lehet tankolni. A döntés több környékbeli autóst is bosszant, pláne, hogy sehol máshol nem tapasztalni ilyet, miután egyáltalán nincs szó ellátási problémáról Magyarországon – írja a TEOL.

Naponta legfeljebb 30 liter üzemanyag engedélyezett, a benzinkút veszített a népszerűségéből / Fotó: Oksana Yermoshenko / shutterstock

Itt az első benzinkút Magyarországon, ahol korlátozzák a tankolást

Az említett benzinkúton már táblán is figyelmeztetik a járművezetőket a korlátozásra. Az üzemeltető vállalkozó szerint a kialakult helyzet indokolta az intézkedést, ezért vezették be a

napi 30 literes limitet mind a benzinre, mind a gázolajra.

A szabály szerint egy járműbe egy nap csak ennyi üzemanyagot lehet tankolni.

A döntés azonban egyesek munkáját is korlátozza, különösen a mezőgazdaságban. Egy környékbeli gazdálkodó arról beszélt, hogy a traktorának 130 literes az üzemanyagtartálya, így a 30 literes korlát gyakorlatilag használhatatlan számára.

Elmondása szerint a tavaszi mezőgazdasági munkák idején jelentős mennyiségű gázolajra van szükségük, ezért a korlátozás komoly kényelmetlenséget okoz. Úgy fogalmazott, ha minden tankolásnál csak ennyi üzemanyagot vehetnek, akkor folyamatosan a benzinkútra kellene járniuk, ami idő- és pénzveszteséget jelentene.

A gazdálkodó ezért inkább másik kutat keres a környéken.

A környék több benzinkútját is megkeresték, ám máshol nem vezettek be hasonló mennyiségi korlátozást. Az iparági szereplők szerint ezért valószínűbb, hogy az őcsényi intézkedés inkább helyi okokhoz köthető, és nem országos ellátási problémára utal.

A nagy hazai kúthálózatoknál sem jelent meg mennyiségi korlátozás, miközben a szakmai szervezetek szerint Magyarország üzemanyag-ellátása továbbra is stabil.

Országos szinten nincs ellátási zavar

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára azt mondta, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása fizikai értelemben továbbra is biztosított. A szövetség tagvállalatainál elegendő készlet áll rendelkezésre, és nem tapasztalható általános sorban állás a kutaknál.