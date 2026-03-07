Hihetetlen fordulat az iráni háborúban, erre senki nem számított: bocsánatot kért az elnök a támadásokért, mostantól minden megváltozik – de Amerika a sírba fog szállni

Irán felfüggeszti a szomszédos országok elleni támadásait – jelentette be a semmiből az iráni elnök. Ez mindenképpen fordulópontnak számít az egy hete tartó iráni háborúban.

Iráni háború: óriási fordulat, bocsánatot kért az elnök, leállnak a támadásokkal / Fotó: Middle East Images via AFP

Érdemes tisztázni, hogy az iráni háború két mezsgyén zajlik: egyrészt a perzsa állam harcban áll Izraellel és Amerikával, másrészt a közel-keleti térségben számos csapást mért főképp arabb, de uniós országok területére, hogy bosszút álljon a nemzetközi haderők bázisain.

Irán az őt érő amerikai-izraeli támadások február 28-i kezdete óta több támadást intézett a Perzsa-öböl országai,

az Egyesült Arab Emírségek,

Katar,

Bahrein,

Omán

és Szaúd-Arábia

ellen részben azzal az indokkal, hogy a síita állam elleni műveletek közül többet az ott lévő amerikai támaszpontokról indítottak.

Az irán elnök most az utóbbi katonai műveletekért kért bocsánatot, lényegében a semmiből, és hirdetett teljesen új megközelítést.

Iráni háború: óriási fordulat, bocsánatot kért az elnök

Maszúd Peszeskján most tehát azt jelentette be, hogy Irán felfüggeszti támadásait a szomszédos országok ellen. Hozzátette, hogy hazája csak akkor kezdené újra a műveleteket, ha ezen országok felől támadás érné.

Maszúd Peszeskján az iráni állami televízió által korábban felvett beszédében elmondta, hogy a döntést az Iránt vezető háromtagú átmeneti tanács, amelynek ő is tagja, jóváhagyta.

A magam részéről bocsánatot kérek a szomszédos országoktól, amelyeket Irán megtámadott (...) Úgy gondolom, diplomáciai megoldást kell keresnünk

– jelentette ki. Egyúttal egészen különös magyarázattal is szolgált arra, hogy miért következtek be ezek a támadások. "A műveletek az iráni fegyveres erők soraiban a támadás nyomán keletkezett kommunikációs hibák miatt történtek. Az átmeneti tanács már kapcsolatba lépett az ügyben a hadsereggel" – tárta fel.

Ez bármennyire is különösen hangzik, még reális. Iránban ugyanis a hadsereg mellett az iráni Forradalmi Gárda is hajt végre katonai műveleteket, ez utóbbi azonban csak a síita állam legfelsőbb politikai és vallási vezetőjének tartozik számadással.