Áttört egy óriási tankhajó a Hormuzi-szoroson, zseniális trükkel verte át az iráni rakétákat: máris több tanker leutánozza – Kína áll a háttérben

Az iráni háború miatt továbbra is akadozik az olajszállítás a Közel-Keleten, a Hormuzi-szoros lezárása miatt a tankhajók többsége nem tud szállítani. Azokban vannak, akik egy bevált trükkhöz folyamodnak. A Perzsa-öbölben rekedt, ellenséges tűz alatt álló hajók egy kis csoportja ugyanis transzpondereik segítségével kínainak tünteti fel magát, hogy elkerülje az ellenséges támadásokat.

Az olajszállító hajók többsége elkerüli a Hormuzi-szorost / Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

A Financial Times által elemzett MarineTraffic-adatok alapján az elmúlt egy hétben legalább 10 hajó módosította úgy az úti célra vonatkozó jelzését, hogy azon a „Chinese Owner” (kínai tulajdonos), az „All Chinese Crew” (a teljes legénység kínai), illetve a „Chinese Crew Onboard” („kínai legénység a fedélzeten”) felirat szerepeljen.

Becslések szerint jelenleg nagyjából 1000 hajó rekedt a Perzsa-öbölben és annak közvetlen környezetében, összesen körülbelül 25 milliárd dollár értékű olajrakománnyal. Irán továbbra is tüzet nyit olyan hajókra, amelyek nemcsak a Perzsa-öböl bejáratánál fekvő, szűk Hormuzi-szoroson próbálnak áthaladni, hanem még északabbra is, egészen Kuvaitig, ahol szerdán egy üres üzemanyagszállító tankert ért dróntámadás.

A célbavétel elkerülésére alkalmazott másik taktika szerint egyes hajók manipulálják GPS-jeleiket, hogy félrevezessék az irányított fegyvereket.

A transzponderjelzéseiket megváltoztató hajók típusa változatos: a konténerszállítóktól az olajtankerekig terjed. Van köztük rakománnyal megrakott és üres hajó is.

Több olajszállító hajónak is bevált a csel

A legtöbb hajó továbbra is a Perzsa-öbölben maradt. Egy tanker, az Iron Maiden azonban szerdán átvágott a Hormuzi-szoroson, és rövid időre „China Owner” (kínai tulajdonos) jelzésre váltott, egészen addig, amíg Omán partjaihoz közeli vizekre nem ért.

Néhány hajó másfajta fedőtörténetet választott. Múlt szombaton, az iráni konfliktus első napján egy Bogazici nevű üzemanyagszállító tanker úgy haladt át a szoroson, hogy „Muslim Vsl Turkish” (muszlim hajó, török) megjelöléssel azonosította magát, majd miután kijutott, visszaállt eredeti nevére.