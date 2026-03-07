Valami egészen különös dolog történik a Hormuzi-szorosoban: fellázadt az orosz olajat szállító milliárdos, beküldte az iráni rakéták keresztüzébe a tankhajóit – óriásit kaszálhat, ha túléli

Az iráni konfliktus miatt jelentősen megnőtt a feszültség a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalán, a Hormuzi-szorosban. Amikor rakéták zúgtak át a szoros felett, a hajóforgalom szinte teljesen leállt ezen a kulcsfontosságú tengeri átjárón. A legtöbb hajótulajdonos jelenleg inkább kivár, azonban van egy görög milliárdos, aki minden értelemben szembemegy az árral. A hajóit a konfliktuszóna felé irányítja – írja a Financial Times.

Hormuzi-szoros: fellázadt az orosz olajt szállító milliárdos, beküldte a tankhajóit / Fotó: StockTrek Images via AFP

A 79 éves George Prokopiou tulajdonában lévő Dynacom Tankers legalább öt tankerhajót küldött át a Perzsa-öböl bejáratánál fekvő szoroson azóta, hogy a múlt hétvégén kitört az iráni konfliktus. A vállalat ezzel azon kevés legális hajóüzemeltetők közé tartozik, amelyek hajlandók vállalni az utat a térségben kialakult veszélyes helyzet ellenére is.

A Hormuzi-szoros ára fél millió dollár

A hajózási szakértők szerint a legtöbb tulajdonos ebben a helyzetben felfüggesztette az áthaladásokat, de néhány merészebb szereplő hajlandó vállalni a nagyobb kockázatot.

Őket a hajózási piacon gyakran „buccaneernek” nevezik, vagyis olyan szereplőknek, akik akkor is továbbmennek, amikor mások már nem.

A kockázat azonban komoly pénzügyi lehetőségekkel jár. A Perzsa-öbölből induló tankerfuvarok díja néhány nap alatt több mint a duplájára emelkedett, és rekordközeli szintet ért el. Az Argus árjelentő ügynökség becslése szerint egy nagyon nagy nyersolajszállító tanker akár napi 500 ezer dolláros bevételt is termelhet egy ilyen út során, bár ebből még levonandók a megemelkedett háborús biztosítási költségek.

Miközben a hajótulajdonosok elsősorban pénzügyi kockázatot vállalnak, a fedélzeten dolgozó tengerészek az életüket teszik kockára. Irán azzal fenyegetőzött, hogy felgyújt minden hajót, amely megpróbál áthaladni a szoroson, és a konfliktus kezdete óta több kereskedelmi hajót is támadás ért, amelyek halálos áldozatokat is követeltek.

A Dynacom hajói az áthaladás idejére kikapcsolták transzpondereiket, vagyis azokat az eszközöket, amelyek automatikusan továbbítják a hajók helyzetét és azonosító adatait. A hajókövetési adatok szerint például az Athina nevű tanker szombat este eltűnt a nyilvános követési rendszerekből a szoros közelében, majd másnap már a Perzsa-öbölben jelent meg újra. A hajót később Bahrein egyik kikötőjében rakodták meg, majd olajszállítmánnyal indult tovább.