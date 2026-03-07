Valami egészen különös dolog történik a Hormuzi-szorosoban: fellázadt az orosz olajat szállító milliárdos, beküldte az iráni rakéták keresztüzébe a tankhajóit – óriásit kaszálhat, ha túléli
Az iráni konfliktus miatt jelentősen megnőtt a feszültség a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalán, a Hormuzi-szorosban. Amikor rakéták zúgtak át a szoros felett, a hajóforgalom szinte teljesen leállt ezen a kulcsfontosságú tengeri átjárón. A legtöbb hajótulajdonos jelenleg inkább kivár, azonban van egy görög milliárdos, aki minden értelemben szembemegy az árral. A hajóit a konfliktuszóna felé irányítja – írja a Financial Times.
A 79 éves George Prokopiou tulajdonában lévő Dynacom Tankers legalább öt tankerhajót küldött át a Perzsa-öböl bejáratánál fekvő szoroson azóta, hogy a múlt hétvégén kitört az iráni konfliktus. A vállalat ezzel azon kevés legális hajóüzemeltetők közé tartozik, amelyek hajlandók vállalni az utat a térségben kialakult veszélyes helyzet ellenére is.
A Hormuzi-szoros ára fél millió dollár
A hajózási szakértők szerint a legtöbb tulajdonos ebben a helyzetben felfüggesztette az áthaladásokat, de néhány merészebb szereplő hajlandó vállalni a nagyobb kockázatot.
Őket a hajózási piacon gyakran „buccaneernek” nevezik, vagyis olyan szereplőknek, akik akkor is továbbmennek, amikor mások már nem.
A kockázat azonban komoly pénzügyi lehetőségekkel jár. A Perzsa-öbölből induló tankerfuvarok díja néhány nap alatt több mint a duplájára emelkedett, és rekordközeli szintet ért el. Az Argus árjelentő ügynökség becslése szerint egy nagyon nagy nyersolajszállító tanker akár napi 500 ezer dolláros bevételt is termelhet egy ilyen út során, bár ebből még levonandók a megemelkedett háborús biztosítási költségek.
Miközben a hajótulajdonosok elsősorban pénzügyi kockázatot vállalnak, a fedélzeten dolgozó tengerészek az életüket teszik kockára. Irán azzal fenyegetőzött, hogy felgyújt minden hajót, amely megpróbál áthaladni a szoroson, és a konfliktus kezdete óta több kereskedelmi hajót is támadás ért, amelyek halálos áldozatokat is követeltek.
A Dynacom hajói az áthaladás idejére kikapcsolták transzpondereiket, vagyis azokat az eszközöket, amelyek automatikusan továbbítják a hajók helyzetét és azonosító adatait. A hajókövetési adatok szerint például az Athina nevű tanker szombat este eltűnt a nyilvános követési rendszerekből a szoros közelében, majd másnap már a Perzsa-öbölben jelent meg újra. A hajót később Bahrein egyik kikötőjében rakodták meg, majd olajszállítmánnyal indult tovább.
A görög üzletember
George Prokopiou a modern görög hajótulajdonos-dinasztiák egyik legismertebb alakja. Athénban született 1946-ban és már húszas éveiben megvásárolta első hajóját. Azóta hatalmas flottát épített ki, három vállalatán keresztül több mint 150 hajót üzemeltet világszerte és további mintegy 85 hajó áll építés alatt.
A hajózási szakmában kockázatvállaló üzletemberként tartják számon. Egy szakértő szerint Prokopiou gyakran olyan üzleteket vállal el, amelyek jogszerűek, de jelentősen nagyobb kockázattal járnak, mint az átlagos hajózási ügyletek.
A Dynacom Tankers az elmúlt évben több tízmillió hordó orosz nyersolajat szállított és az ukrajnai invázió kezdete óta az egyik legnagyobb fuvarozója volt ezeknek a rakományoknak a Financial Times Kpler-adatokon és hajótulajdonosi nyilvántartásokon alapuló elemzése szerint. Prokopiou 2022-ben vitát váltott ki azzal a kijelentésével, hogy a szankciók soha nem működtek, ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy megsértette volna a korlátozásokat.
A tengerészek érdekvédelmi szervezete, az International Transport Workers Federation a konfliktus miatt külön pótlékot vezetett be a Hormuzi-szoros környékén dolgozó legénység számára. A szabályok szerint a térségben szolgálatot teljesítő tengerészek fizetését és haláleseti juttatásait megduplázzák, és a dolgozóknak joguk van visszautasítani az ilyen utakra szóló megbízást.
A térségben ugyanakkor más hajók eltérő taktikákat alkalmaznak a veszély csökkentésére. A szakértőks által elemzett hajókövetési adatok szerint több hajó módosította transzponderjelzéseit, és kínai tulajdonra vagy kínai legénységre utaló megjelöléseket használt, például „Chinese Owner” vagy „Chinese Crew Onboard”. A módszer célja az lehet, hogy csökkentsék annak kockázatát, hogy a hajó célponttá váljon – írja a Világgazdaság egy korábbi cikkében.
A taktikát több hajó is alkalmazta, egy Iron Maiden nevű tanker például rövid időre „China Owner” jelzésre váltott, miközben áthaladt a szoroson, majd Omán partjaihoz közel visszaállította eredeti azonosítását.
A szakértők elmondása szerint a a legénységek ilyenkor hajlandók minden olyan módszert kipróbálni, amely csökkentheti annak kockázatát, hogy célponttá váljanak a konfliktus sújtotta térségben.