Most kezdhetünk aggódni: bejelentkezett az IMF, hogy megmentse a világot – megjósolta, mi lesz a következménye az olaj- és gázár emelkedésének

Az energiaárak tartós emelkedése érezhető hatással lehet a világgazdaságra – erre figyelmeztetett Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója. Elmondása szerint ha az energiaárak 10 százalékkal nőnek és ez az emelkedés egy teljes éven keresztül fennmarad, akkor a globális infláció átlagosan 40 bázisponttal emelkedhet. Emellett a gazdasági növekedés üteme is lassulhat, a világgazdaság bővülése nagyjából 0,1–0,2 százalékponttal mérséklődhet – olvashatjuk a Bloomberg oldalán.

Az IMF figyelmeztetett az energiaárak növekedésére / Fotó: Shutterstock

Az IMF vezetője hangsúlyozta, hogy a világgazdaság az elmúlt években meglepően ellenállónak bizonyult. Mint fogalmazott, a gazdaságot egymást követő sokkok érték, mégis sikerült stabil növekedést fenntartani. A jelenlegi globális növekedési ütemet körülbelül 3,3 százalékra teszik, ami Georgieva szerint annak bizonyítéka, hogy a gazdaság képes volt alkalmazkodni a kihívásokhoz. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy ez az ellenálló képesség újabb próbatétel előtt áll.

Az IMF kész beavatkozni

Fontos megjegyezni, hogy a közel-keleti konfliktus növeli a gazdasági bizonytalanságot, de az IMF szervezete készen áll arra, hogy segítséget nyújtson azoknak az országoknak, amelyek fizetési mérleggel kapcsolatos problémákkal szembesülnek a kialakult helyzet miatt. Georgieva szerint

az IMF már több tagállammal is egyeztet arról, hogy szükség esetén milyen pénzügyi támogatási formák állhatnak rendelkezésre, ha a helyzet tovább romlana.

A vezérigazgató rámutatott arra is, hogy sok ország úgy kénytelen szembenézni az újabb közel-keleti válsággal, hogy gazdasági tartalékai az elmúlt évek válságai miatt már jelentősen kimerültek. Az egymást követő sokkok – köztük a járvány, a geopolitikai feszültségek és az energiapiaci zavarok – jelentős nyomást gyakoroltak az államháztartásokra és a pénzügyi rendszerekre.

Georgieva azt is megjegyezte, hogy számos ázsiai gazdaság az elmúlt húsz évben jelentősen megerősítette költségvetési- és devizatartalékait, ami bizonyos mértékig növeli ellenálló képességüket a jelenlegi bizonytalan környezetben.

Az IMF jelenleg 50 országgal működtet programokat és készen áll arra, hogy szükség esetén bővítse a meglévő megállapodásokat vagy újakat hozzon létre

– mondta Georgieva pénteken. Ebben az időszakban különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek azok az országok, amelyek nagymértékben támaszkodnak az energiaimportra.