Románia lefagyott, kíméletlenül megfenyegették Amerikából: egyetlen esélye maradt, különben megemlegeti – "Valószínűleg lerontanánk"

A nagy amerikai hitelminősítő, a Moody’s lerontaná Románia adósbesorolását, ha a kormány nem hajtaná végre a költségvetési konszolidációt – ez derül ki az Economedia.ro cikkéből.

Románia kíméletlen fenyegetést kapott Amerikából: egyetlen esélye maradt / Fotó: NurPhoto via AFP

Ennek előzménye, hogy a Moody's közzétette a román gazdaságra vonatkozó időszakos elemzését. A nemzetközi hitelminősítő tavaly szeptemberben megerősítette Románia "Baa3" szintű befektetési ajánlású adósbesorolását negatív kilátással, de most már egészen más a helyzet.

Románia kíméletlen fenyegetést kapott Amerikából

A péntek este közzétett elemzés először is megállapítja, hogy a bukaresti kormány tavalyi konszolidációs intézkedéseinek a hatására csökkenésnek indult a költségvetési hiány. A Moody's arra számít, hogy

az idén 6,3,

2027-ben pedig 5,7 százalékra

csökken az államháztartási deficit. Ennek ellenére, a GDP-arányos államadósság növekvő pályán marad, 2027 végén várhatóan 62,9 százalékra emelkedik.

Arra számítunk, hogy az államadósság fokozatosan emelkedik, majd az évtized vége felé 65 százalék körüli szinten stabilizálódik – olvasható az amerikai hitelminősítő jelentésében. Hozzáteszi, hogy a költségvetési stabilitást célzó megszorító intézkedések miatt lelassult a gazdasági növekedés, 2025 második félévében már technikai recesszióba süllyedt Románia.

Fontos megjegyzés volt a részéről az is, hogy jelentős kockázatok állnak fenn a deficit hosszútávú csökkentését illetően, különösen a költségvetési konszolidáció politikai támogatásának 2026 utáni fenntartását illetően. Mindez a 2027-ben esedékes koalíción belüli kormányfőváltásra és a 2028-as parlamenti választásra utal.

Világossá tették, hogy Románia ne is álmodjon arról, hogy a gazdaságának minősítése esetleg javulhatna. "A negatív kilátás azt jelzi, hogy a besorolás javításának rövid távon kicsi a valószínűsége" – tették világossá.

Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, az államadósságnak és a törlesztési képesség mutatónak a prognosztizált módon vagy annál kedvezőbben kellene alakulniuk. A csattanó viszont a végére maradt egy kőkemény fenyegetés képében.

Románia besorolását valószínűleg lerontanánk, ha arra a követekeztetésre jutnánk, hogy a kormány nem tudja hatékonyan gyakorlatba ültetni a költségvetési konszolidációs tervét,

ami miatt a fő pénzügyi mutatók a jelenlegi várakozásainknál lényegesen gyengébben alakulnának – jósolták. Ez pedig finoman szólva is bénítóan hathat a román gazdaságpolitikára, hiszen immáron tisztában lehet vele, hogy amennyiben nem hajtja végre maradéktalanul a megszorításokat, azt megemlegeti.