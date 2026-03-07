Brutális orosz támadás érte Ukrajnát szombat hajnalban: Lengyelország ezt már nem nézte tétlenült – felküldte a vadászgépeit

Lengyelország riasztotta a vadászgépeit szombat hajnalban, miután Ukrajnát brutális orosz támadás érte.

Brutális orosz támadás érte Ukrajnát: Lengyelország felküldte a vadászgépeit / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP, illusztráció

Varsó arra hivatkozott, hogy az Oroszországi Föderáció Ukrajna nyugati régióit támadta, ezzel veszélyeztetve Lengyelország biztonságát. Fontos ugyanakkor, hogy a lengyel légierő semmilyen légtérsértést nem észleltek.

A Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága azt közölte, hogy az Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai orosz támadás miatt katonai repülőgépeket riasztott. Mostanra a fenyegetés elhárítására irányuló összes művelet befejeződött.

Mindez a lengyel hadsereg X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzéséből derül ki.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami rakietowymi Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności… pic.twitter.com/70WcNBTbZX — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 7, 2026

„A lengyel légtérben zajló, az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni rakétacsapásaival összefüggő katonai repülési műveletek véget értek. Az aktivált földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek visszatértek a szokásos operatív tevékenységükhöz” – írta a parancsnokság.

Az ország fegyveres erői szintén megerősítették, hogy Lengyelország légterének megsértését nem tapasztalták.

A kiváltó ok tehát, hogy nagyszabású orosz támadás érte Ukrajnát március 7-én éjjel. A megszokott dróntámadások mellett

ballisztikus és cirkálórakétákat,

egyes régiókban pedig irányított légibombákat is bevetettek.

Az ágyúzások, a becsapódások, valamint a lezuhanó drón- és rakétatörmelékek következtében sokan megsérültek, és halálos áldozatok is vannak. Támadás érte Kijevet, Harkivvot, Zaporizzsját, Odesszát, Csernyivcit, valamint más városokat és településeket is. Jelentések szerint ezúttal a sérültek között gyerekek is vannak. Az emberi áldozatok mellett lakóházakban, gépjárművekben és egyéb épületekben is jelentős károk keletkeztek.

Ismert, hogy Varsó aktívan reagál az ukrajnai nyugati megyék ágyúzására, és a lehetséges fenyegetés miatt gyakran riasztja a légierőt.

A lengyel hadsereg különösen a tavaly szeptemberi események óta áll fokozott készenlétben, amikor orosz drónok tömegesen sértették meg a légteret.