Brutális orosz támadás érte Ukrajnát szombat hajnalban: Lengyelország ezt már nem nézte tétlenült – felküldte a vadászgépeit

Rendkívüli bombázás érte a nyugati országrészt. A brutális orosz támadás Lengyelország figyelmét is felkeltette, olyannyira, hogy risztotta a légierőt. Ezek borzasztó feszült helyzetek, hiszen egyetlen emberi hiba vagy túlkapás éles konfliktust szülhet egy NATO-tag és az orosz fegyveres erők között.
VG
2026.03.07, 08:13
Frissítve: 2026.03.07, 09:00

Lengyelország riasztotta a vadászgépeit szombat hajnalban, miután Ukrajnát brutális orosz támadás érte.

Brutális orosz támadás érte Ukrajnát: Lengyelország felküldte a vadászgépeit / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP, illusztráció

Varsó arra hivatkozott, hogy az Oroszországi Föderáció Ukrajna nyugati régióit támadta, ezzel veszélyeztetve Lengyelország biztonságát. Fontos ugyanakkor, hogy a lengyel légierő semmilyen légtérsértést nem észleltek.

Brutális orosz támadás érte Ukrajnát: Lengyelország felküldte a vadászgépeit

A Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága azt közölte, hogy az Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai orosz támadás miatt katonai repülőgépeket riasztott. Mostanra a fenyegetés elhárítására irányuló összes művelet befejeződött.

Mindez a lengyel hadsereg X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzéséből derül ki.

 

„A lengyel légtérben zajló, az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni rakétacsapásaival összefüggő katonai repülési műveletek véget értek. Az aktivált földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek visszatértek a szokásos operatív tevékenységükhöz” – írta a parancsnokság.

Az ország fegyveres erői szintén megerősítették, hogy Lengyelország légterének megsértését nem tapasztalták.

A kiváltó ok tehát, hogy nagyszabású orosz támadás érte Ukrajnát március 7-én éjjel. A megszokott dróntámadások mellett

  • ballisztikus és cirkálórakétákat,
  • egyes régiókban pedig irányított légibombákat is bevetettek.

Az ágyúzások, a becsapódások, valamint a lezuhanó drón- és rakétatörmelékek következtében sokan megsérültek, és halálos áldozatok is vannak. Támadás érte Kijevet, Harkivvot, Zaporizzsját, Odesszát, Csernyivcit, valamint más városokat és településeket is. Jelentések szerint ezúttal a sérültek között gyerekek is vannak. Az emberi áldozatok mellett lakóházakban, gépjárművekben és egyéb épületekben is jelentős károk keletkeztek.

Ismert, hogy Varsó aktívan reagál az ukrajnai nyugati megyék ágyúzására, és a lehetséges fenyegetés miatt gyakran riasztja a légierőt.

A lengyel hadsereg különösen a tavaly szeptemberi események óta áll fokozott készenlétben, amikor orosz drónok tömegesen sértették meg a légteret.

Akkor a lengyel kormány rendkívüli üléseket tartott, és elkezdték aktívan megerősíteni a védelmet. Miután más uniós országokban is történt drónprovokáció, Európa célul tűzte, hogy felkészüljön az oroszokkal való szembenállásra.

