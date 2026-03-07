Brutális orosz támadás érte Ukrajnát szombat hajnalban: Lengyelország ezt már nem nézte tétlenült – felküldte a vadászgépeit
Lengyelország riasztotta a vadászgépeit szombat hajnalban, miután Ukrajnát brutális orosz támadás érte.
Varsó arra hivatkozott, hogy az Oroszországi Föderáció Ukrajna nyugati régióit támadta, ezzel veszélyeztetve Lengyelország biztonságát. Fontos ugyanakkor, hogy a lengyel légierő semmilyen légtérsértést nem észleltek.
A Lengyel Fegyveres Erők Operatív Parancsnoksága azt közölte, hogy az Ukrajna elleni nagyszabású éjszakai orosz támadás miatt katonai repülőgépeket riasztott. Mostanra a fenyegetés elhárítására irányuló összes művelet befejeződött.
Mindez a lengyel hadsereg X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzéséből derül ki.
„A lengyel légtérben zajló, az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni rakétacsapásaival összefüggő katonai repülési műveletek véget értek. Az aktivált földi légvédelmi és radarfelderítő rendszerek visszatértek a szokásos operatív tevékenységükhöz” – írta a parancsnokság.
Az ország fegyveres erői szintén megerősítették, hogy Lengyelország légterének megsértését nem tapasztalták.
A kiváltó ok tehát, hogy nagyszabású orosz támadás érte Ukrajnát március 7-én éjjel. A megszokott dróntámadások mellett
- ballisztikus és cirkálórakétákat,
- egyes régiókban pedig irányított légibombákat is bevetettek.
Az ágyúzások, a becsapódások, valamint a lezuhanó drón- és rakétatörmelékek következtében sokan megsérültek, és halálos áldozatok is vannak. Támadás érte Kijevet, Harkivvot, Zaporizzsját, Odesszát, Csernyivcit, valamint más városokat és településeket is. Jelentések szerint ezúttal a sérültek között gyerekek is vannak. Az emberi áldozatok mellett lakóházakban, gépjárművekben és egyéb épületekben is jelentős károk keletkeztek.
Ismert, hogy Varsó aktívan reagál az ukrajnai nyugati megyék ágyúzására, és a lehetséges fenyegetés miatt gyakran riasztja a légierőt.
A lengyel hadsereg különösen a tavaly szeptemberi események óta áll fokozott készenlétben, amikor orosz drónok tömegesen sértették meg a légteret.
Akkor a lengyel kormány rendkívüli üléseket tartott, és elkezdték aktívan megerősíteni a védelmet. Miután más uniós országokban is történt drónprovokáció, Európa célul tűzte, hogy felkészüljön az oroszokkal való szembenállásra.