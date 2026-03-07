Orbán Viktor kőkemény videóüzenetére ébredt Zelenszkij: "Elnök úr! Ez nem működik, hagyja abba"

Orbán Viktor videós üzenetével kezdődhetett Zelenszkij napja az ukrán elnöki hivatalban. A magyar miniszterelnök bár korábban is kommentálta a neki címzett életveszélyes fenyegetést, de most először fordult először személyesen Zelenszkijhez ebben a témában.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ahogy arról a Világgazdaság többször is beszámolt, az ukrán elnök csütörtöken túlzás nélkül példátlan nyilatkozatot tett, félreérthetetlenül Orbán Viktort illetően.

Reméljük, hogy egy bizonyos személy az EU-ban nem fogja tovább blokkolni a 90 milliárdot (…), és az ukrán katonák megkapják a fegyvereiket” – mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. Hozzátette:

Különben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek. Hadd hívják fel, beszéljenek vele a saját nyelvükön.

A magyar kormány szerint ezt a fenyegetést nem csak Orbán Viktort, hanem egész Magyarországot érte.

Ma reggel tehát a magyar miniszterelnök személyesen is megszólított Zelenszkijt, miután dolgozószobájában végignézte az életveszélyes fenyegetésről készült felvételt.

Elnök úr, az üzenetét megkaptam. Ön katonákkal fenyegetett engem és rajtam keresztül egész Magyarországot. Elnök úr, ez nem működik. Ezt hagyja abba. Ez itt Magyarország

– kezdte válaszát.

Azzal folytatta, hogy a magyarokat nem lehet megzsarolni, őt magát pedig nem tudja megfenyegetni.

Utalt a péntek esti, a magyarországi ukrán nagykövetség elé szervezett tömegtüntetésre is, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt. Az esemény apropója az életveszélyes fenyegetés volt, de természetesen a pénteken, a magyar autópályán lekapcsolt ukrán aranykonvoj is témával szolgált.

Orbán Viktor mindezt most azzal kommentált, hogy tegnap este a magyarok megüzenték: nem akarnak ukránbarát kormányt, és nem akarnak ukránpárti miniszterelnököt Magyarországon.

Jobb a békesség. Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot és engedje át Magyarország olajszállítmányait – üzente meg az ukrán elnöknek.

Orbán Viktor azzal a javaslattal zárta videóüzenetét, hogy fenyegetés és zsarolás helyett Zelenszkij adja meg a magyaroknak azt a tiszteletet, ami nekik jár.