Mégis, hová tűnik az olcsó orosz olajon fogott pénz Magyarországon? A Mol és az MVM a kulcs – ezer milliárdokkal tömi ki a kormány a lakosság zsebeit

A rezsivédelmi alapnál változások történtek a múlt évben, de az állam rezsitámogatási kiadása ettől még megmaradt. A 2025-ben e célra szánt keret 880 milliárd forint volt, az idei keret 792,5 milliárd, amelyet az Energiaügyi Minisztérium kezeli. A rezsivédelem forrásai 2024-ig közvetlenül az alapba érkeztek, és onnan került át a rezsivédelem feladataira A tavalyi változással e források, például az energiaellátók jövedelemadója közvetlenül a központi költségvetés általános bevételei közé folynak be, a felhasználásuk pedig a kijelölt tárcák fejezeti költségvetésén keresztül történik.

Olajprofit áll a rezsivédelem mögött/ Fotó: Stramp / Shutterstock

Megvan a pénz a rezsicsökkentésre

A pénz felhasználását a költségvetésen belüli átcsoportosítások mutatják. A legutóbbi ilyen átcsoportosításról a 2026 február 12-i Magyar Közlöny írt. Mint emlékezetes, a februári határozatra azért volt szükség, hogy kompenzálni lehessen azokat a szolgáltatókat, amelyek bevételtől estek el a magas energiafelhasználás miatt elrendelt januári rezsistop következtében.

Az áram- és a gázszolgáltatókra a döntés értelmében együtt 314,5 milliárd forint jutott,

a távhőszolgáltatókra további 52,9 milliárd.

Ennek alapján közel 370 milliárd forint maradt a lakosság zsebében a rezsistopnak köszönhetően.

A felhasználás fő kedvezményezettje az MVM csoport, amely 2025 első felében felében 484 milliárd forintot kapott az államtól a rezsivédelmi szolgáltatásért.

A tehetős cégek dobják össze a rezsivédelem forrását

Mindazonáltal a rezsivédelem lényege változatlan: az állam az arra kötelezett vállalatok zsebéből kivesz, az arra jogosultak – alapvetően a lakosság – zsebében ugyanannyit benne hagy.

A fő befizető a Mol,

amelytől az állam, mint extraprofitot elvonja azt a különbözetet, amennyivel az olajtársaság olcsóbban vásárolja az orosz nyersolajat a Nyugaton irányadó Brent minőségnél. Az elmúlt négy évben a Mol mintegy 650 milliárd forintos extraprofitjából 500 milliárd került a költségvetésbe, onnan a rezsivédelmi alapba.

Extraprofitadót, illetve különadókat fizetnek a bankok, a kiskereskedelmi láncok, valamint az energia- és közműszektor egyes szereplői is. A központi költségvetésbe befolyt adókból csoportosít át szükség esetén a kormány az adott minisztériumon keresztül bonyolított rezsivédelmi kiadásokra.