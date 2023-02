Új ügyvezető igazgató viszi tovább a Kifli.hu-t. Az élelmiszer-szállításra szakosodott cég három éve indult el egy kőbányai raktárépületből, mára pedig erős és stabil szereplőjévé vált a hazai online FMCG-piacnak és egy sokak által kedvelt brand lett. Most azonban távozik a cég éléről Klekner Péter ügyvezető igazgató, akinek a vezetésével az elmúlt két évben nagymértékben javultak a pénzügyi eredmények. Klekner vezetése alatt a vállalat átlépte a 3 millió teljesített rendelési határt, jelentősen bővítette a kiszállítási területét.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ráadásul biztos munkahelyet kínált a kata kivezetésével nehéz helyzetbe került futároknak és stabil együttműködést az alvállalkozóknak. A cég vezetését Gabriel Makki veszi át, aki tíz éve él Magyarországon, a közelmúltban a Procter & Gamble Central Europe regionális alelnöke, kereskedelmi tisztviselője és igazgatósági tagja volt, több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi FMCG üzleti és felső vezetői területén. A cég közleménye szerint irányítása alatt tovább fognak növekedni a kihívásokkal teli e-kereskedelmi környezetben, stratégiájukat ezután is a nagyszerű ügyfélélményre alapozva, hiszen eddig is ez emelte ki a Kifli.hu-t a piac többi szereplője közül.

Olin Novák, a Rohlik csoport – amelynek a Kifli.hu is a tagja – nemzetközi ügyvezetője elmondta: „Hálás vagyok Péternek az elmúlt két évben nyújtott munkájáért. Nehéz, Covid-járvány sújtotta időszakon vezette át a Kiflit, és most egy stabil vállalatot ad át Gabrielnek, akit személyesen is jól ismerek, biztos vagyok a tudásában és a szakértelmében.”