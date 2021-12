Nem megoldás az idősáv Benne van a pakliban, hogy a negyedik járványhullám súlyosbodására reagálva újabb korlátozások lépnek életbe, az idősek vásárlási idősávja mellett viszont nem sok érv szól Karsai Zoltán szerint. Az egy dolog, hogy a kereskedők elveszítenek két-három értékes órát, de a vásárlók kiterelése nem is megoldás, hiszen egyik percről a másikra nem lehet lefertőtleníteni a komplett eladóteret. A rövidített nyitva tartás ugyanígy visszatetsző, mert az utolsó órákban garancia a tumultusra, ha például nem este tízkor, hanem már nyolckor a nagyobb áruházak is bezárnak. Ugyanakkor akad olyan lánc, amely a létszámkorlátot saját hatáskörében is alkalmazza.