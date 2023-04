A kiskereskedelmet nézve a 2023-as év eddig nagy csalódás mind a vásárlóknak, mind pedig a boltoknak. Az előbbiek a bőven 40 százalék fölötti élelmiszerár-emelkedés miatt szenvednek, az utóbbiaknak pedig a látványosan visszaeső forgalom fáj, amelyet az extrém áremelkedés okozott. Februárban már 10 százalékos volt éves bázison a volumen szűkülése – ekkora mélyütést csak a Covid vitt be a kiskereskedelemnek –, igaz, értékben 14 százalékkal nőtt a boltok árbevétele.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Első ránézésre ezért úgy tűnhet, a kereskedők a pénzüknél vannak, még úgy is, hogy kevesebb árut adnak el. Csakhogy egyrészt az ő költségeik is emelkedtek, vagyis ez a többlet korántsem marad náluk, másrészt a mennyiségi csökkenés borzasztóan fáj a teljes termelési láncnak. Nem véletlen, hogy az élelmiszergyártók februártól tendenciózusan elkezdték lefaragni az átadói áraikat, a boltok pedig teljes egészében átadták az árelőnyt a vásárlóknak. Ezzel akarták motiválni őket a magasabb fogyasztásra. Más kérdés, hogy ez eddig nem igazán hozott eredményt. A mögöttünk hagyott húsvét azonban speciális helyzet a kiskereskedelemben.

Ilyenkor jellemzően a vásárlók magasabb értékben és többen vásárolnak.

Az üzletek igencsak rákészültek az ünnepre, az előzetes várakozások arról is szóltak, hogy a nagyhétre összekapja magát a forgalom. A múlt héten elkészültek az összesítések is, ezért a Világgazdaság körkérdést intézett a nagy kiskereskedelmi láncokhoz. Arról érdeklődtünk, hogyan alakult a forgalmuk, találkoztak-e áruhiánnyal, és hogy az akcióikkal mennyi pénzt spóroltak a vásárlók. A legnagyobb láncok mindegyike válaszolt, egy kivétellel: az Aldi nem kívánt beszámolni a húsvéti eredményéről. Ez csak azért érdekes, mert az elmúlt hónapokban éppen a német diszkont kommunikált talán a legaktívabban a tevékenységéről. A többiek válasza viszont megérkezett, következzenek tehát ezek.

LIDL

A Lidl válaszában először is leszögezte, hogy pontos adatokkal nem tud szolgálni, mivel ezeket üzleti titokként kezeli. Azt azonban elmondta, hogy a húsvéti forgalom a vállalat előzetes várakozásainak megfelelően alakult. Megjegyezte: a vásárlásokat meghatározta, hogy idén a húsvéti ünnepek és a fizetések megérkezése egybeesett. Ennek tudható be, hogy az áruházlánc nagyhétszerdai akcióváltása után, csütörtökön erősebb forgalom realizálódott, majd a kétnapos zárvatartás miatt a szombat is erősebb volt a megszokottnál. Nem meglepő módon a legnépszerűbb árucikkek a húsvéti kínálatból kerültek ki, így a húsvéti sonka, a torma vagy a pékáruk. A Lidl azt is írta, hogy széles körű akciókkal és kedvezményekkel várták a vásárlókat, ami tetemes megtakarítást tehetett lehetővé a magyar háztartások számára.

AUCHAN

Az Auchan emlékeztetett rá, hogy a szezonok általában mindig erősebb időszaknak számítanak, így a húsvét is. Ám a mostani gazdasági helyzetben arra készültek – és ez be is igazolódott –, hogy bár a forgalom élénkül, de a mennyiség visszafejlődik. Ismét azt tapasztalták, hogy a vásárlók sokkal árérzékenyebbek, és nagyon fontos számukra az ár-érték arány.

Az árbevétel fejlődött, amiben leginkább az átlagárak emelkedése játszott meghatározó szerepet. Viszont a forgalmi képlet olyan elemei, mint az eladott mennyiség vagy akár az egy vásárlóra jutó eladott mennyiség, csökkentek tavalyhoz képest

– értékelt a társaság. Azt szintén kiemelte, hogy mivel a húsvét idén a hónap elejére esett, az akkor utalt fizetések mindenképpen pozitív hatással jártak. A legerősebb időszaknak április első hétvégéje, valamint április 8. bizonyult. Megjegyezték, hogy kifejezetten sikeres húsvéti édességszezont zártak, gyakorlatilag a teljes készletet értékesíteni tudták. Mivel felkészültek az ünnepi szezonra elegendő mennyiségű termékkel, vásárlóik semmiből sem tapasztalhattak hiányt. A húsvéti akciók kapcsán közölték, hogy az ünnepekre több mint 4000 termék árát vitték le jelentősen, a bizalomkártyás törzsvásárlók pedig még ennél is többhöz, négy és fél ezer árucikkhez juthattak hozzá jóval kedvezőbb áron. Az élelmiszerek közül 2500 termék lett átlagosan 20 százalékkal olcsóbb az áruházakban, ami az ünnepi nagybevásárlást is érezhetően megkönnyítette.

PENNY

Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője arról beszélt a Világgazdaságnak, hogy az első nagyobb vásárlási hullám náluk március legvégén, az ünnepek előtti héten következett be. Ekkor az akcióváltásra erősebben reagáltak a fogyasztók. Ezt követően, a nagyhét első napjaiban, egészen szerdáig nagyon visszafogott fogyasztást tapasztaltak. A szerdai akcióváltás viszont a Pennynél is megindította az első erősebb keresleti hullámot, majd csütörtökön – amikor a vásárlóik megkapták a fizetésüket – már várakozáson felüli forgalmat realizáltak.

Ez a kiemelkedő fogyasztás nagyszombaton már nem volt jellemző, az idei húsvéti forgalom leginkább a nagycsütörtökre koncentrálódott. Az is megállapítható, hogy a vevők jelentős része az utolsó napokra időzítette a bevásárlást. „Összességében elmondhatjuk, hogy kifejezetten sikeresnek bizonyult a húsvéti időszak. A vásárlók elsősorban sütési és főzési alapanyagokat, friss zöldség-gyümölcs termékeket és minőségi italokat kerestek, a legnagyobb forgalmi növekedést is itt tapasztaltuk. A szezonális édesség termékek szintén várakozáson felül teljesítettek, a csokoládétojások és -nyulak közül az első áras, valamint a prémiumtermékekre mutatkozott kiemelkedő kereslet” – sorolta. Azt is elárulta, hogy

húsvét hetében a tavalyi hasonló időszakhoz képest 43-44 százalékkal volt magasabb az árbevétel, viszont az értékesített mennyiség 3,6 százalékkal csökkent.

Mindenesetre a nagyhéten olyan termékek kerültek be a tíz legnagyobb mennyiségben eladott áru közé, mint például

a vizes zsemle,

kifli,

sajtos pogácsa és császárbuci,

finomliszt és kristálycukor,

a mentes és szénsavas ásványvíz,

a csemegehagyma

vagy éppen a sör.

Áruhiányt egyik termék esetében sem tapasztaltak, még úgy sem, hogy az ársapkás árucikkek forgalma 10-15 százalékkal nőtt meg a húsvéti időszakban. A spórolás kapcsán azt mondta, hogy összességében nem lehet meghatározni ennek a mértékét, hiszen ez nagyban függ az egyes vásárlók által összeállított kosarak termékmixétől. Jelezte, hogy az idei év eleje óta közel 400 termékük árát csökkentették tartósan, így számos tejtermék, száraztészta, húskészítmény és kényelmi készétel, valamint tea és kávé is kedvezményes áron érhető el áruházaik kínálatában.

TESCO

A Tesco sajtóosztálya világos nyilatkozatot adott lapunknak. Arról számoltak be, hogy a húsvéti időszak felülmúlta a várakozásaikat.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján általában közvetlenül az ünnepek előtt tetőzik a forgalom a kiskereskedelemben, de ezúttal ez még ennél is korábban bekövetkezett: ahogy a fizetések megérkeztek a bankszámlákra, az emberek egyből elindultak bevásárolni, így már a húsvétot megelőző héten emelkedett forgalmat tapasztalt az áruházlánc

– ismertették. A Tescónál összesen 32,3 millió darab termék talált gazdára a nagyhéten (üzletekben és online),

mintegy 76 ezer tálcányi tojás,

22,5 ezer kilogramm kalács,

közel 140 ezer kilogramm sonka,

728 ezer darab csokinyúl és kis híján 840 ezer darab csokitojás,

173 ezer csomó retek

és több mint 145 ezer darab tormakrém.

Fotó: Flajsz Péter / 24 Óra

A Tesco online rendelési és házhozszállítási szolgáltatása, a Tesco Otthonról szintén nem tétlenkedett. A napi rendelések száma körülbelül 35 százalékkal emelkedett, míg a naponta az áruházakban összekészített termékek darabszáma 50 százalékkal, 150 ezerre növekedett húsvét hetében. Ezzel párhuzamosan a kosárérték 20-25 százalékkal volt magasabb a napi átlaghoz képest. Az akciók terén a húsvét a tavaly karácsonyt is túlszárnyalta. Ennek kapcsán kiemelték, hogy majdnem 57 ezer nyugdíjas használta ki a keddi vásárlásvégi 5 százalékos Clubcard-kedvezményt, a karácsonyi időszakhoz képest plusz 3 ezer nyugdíjas. Az elmúlt hat hétben a Tesco egyébként több mint 150 millió forinttal támogatta a „Nyugdíjas kedd” promóció keretében a nyugdíjas vásárlókat.

Coop

A Coop a válaszadását azzal kezdte, hogy a húsvéti szezont szélesebb körű frissáru-választékkal tervezte, figyelembe véve a régiós és lokális sajátosságokat is. Az utóbbihoz a termékkínálat mennyiségét a kisebb helyi hazai húsüzemi beszállítóik bevonásával biztosították. Természetesen az akciós választék részét képezték a hagyományos húsvéti szezonáruk is.

Érzékelhető azonban, hogy a vásárlók igyekeztek mindenből a kedvezőbb árú terméket vásárolni a prémiumtermékekkel szemben.

Az üzletek a húsvét hetében és az azt megelőző héten hetente több száz terméket árultak akciósan. „Az előzetes forgalmi számok biztatók, az elmúlt évi húsvéti forgalmat idén biztosan két számjegyű növekedéssel fogja túlszárnyalni az üzletlánc” – közölték. A Coopnál a két legforgalmasabb nap a csütörtök és a szombat volt, amit a kétnapos zárva tartás tovább erősített. A legnépszerűbb termékek a friss áru termékkörből kerültek ki: friss tőkehús, húskészítmények, sonkák és tejtermékek, de nagy volt a sütési kategóriába tartozó termékek fogalma is. Áruhiányt nem tapasztaltak, és az árstopos termékekből is igyekeztek többletkészletet biztosítani. Mivel több száz termék volt akcióban a húsvét előtti hetekben, így a Coop kalkulációja szerint egy nagybevásárlás esetén több ezer forintot is spórolhattak a vásárlók.

SPAR

A SPAR rövidebb értékelést juttatott el a Világgazdaságnak. Azt írta, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a húsvét, ugyanakkor bevételi információkat nem kívánt megosztani. Áruhiányt ugyancsak nem tapasztaltak. A kedvezményekről azt mondta, hogy alapvetően az Árzuhanás promóció keretein belül teszik vonzóbbá a kínálatukat. Minden héten új termékekkel bővül a lista, ezt itt lehet megtekinteni. A vásárlókat a hetente csökkenő árak mellett az egyéb kedvezmények, akciók, hűség- és kuponajánlatok is segítik abban, hogy minél kevesebbet költsenek, miközben továbbra is minőségi és nagyrészt hazai forrásból származó termékek közül válogathatnak.

CBA és Príma

A kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója, Fodor Attila azt nyilatkozta, hogy a várakozásaikon fölül teljesült a húsvéti forgalom, és ami nagyon lényeges, nemcsak értékben, hanem mennyiségben is.

Számos üzletük arról adott visszajelzést, hogy a 2022-es húsvéti időszakon felül értékesített.

Arra a kérdésre, hogy ez fordulópontot jelenthet-e a zsugorodó kiskereskedelmi forgalom terén, úgy reagált, hogy korai lenne pozitív trendről beszélni a jó húsvéti adatokból kiindulva, mindenesetre az eladások most is igazolták, hogy a húsvét kiemelt időszak a kiskereskedelemben.

Összegzés

A kapott válaszok alapján az látszik, hogy bár a húsvét nem okozott csalódást a kiskereskedelemben, valódi áttörést sem hozott. Akik esetleg arra számítottak, hogy a nagyhét forgalma lendületet adhat az ágazatnak, azok túlzottan optimistának bizonyultak. Ugyanakkor az is látszik hogy az ünnepeknek voltak abszolút nyertesei, így a Tesco, a CBA és a Coop is várakozáson felüli eredményekről számolt be. A Lidl és a SPAR számára meglepetések nélkül telt el ez az időszak, a Penny és az Auchan pedig felemás trendről jelentett: bár értékben meghaladták a tavalyi időszakot, a mennyiség már elmaradt ettől.