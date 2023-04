Heteken belül elviselhetőbbé válnak az árak a boltokban

Határozottan csalódást keltő volt a márciusi inflációs adat, amely a várakozásokkal szemben nem esett be 25 százalék alá. Ám az elemzők és a kormányfő is bizakodó, ami késik, nem múlik. Persze a nagy kérdés továbbra is az, hogy a két évvel ezelőtti árakat viszontlátjuk-e még valaha.

4 órája | Szerző: Járdi Roland

