Beigazolódott a dinnyetermelők félelme: a Penny nagy port kavart akciója után az Aldi vitte le a július 20-a és 22-e közötti időszakban a „mézédes magyar dinnye” kilónkénti árát 399 forintról 228-ra, ami 42 százalékos árcsökkenést jelent, míg az Auchan július 20-a és 26-a között kínálja a magyar dinnyét 228 forintos kilónkénti áron. Ezek az árak jól láthatóan a Penny akciójában szerepelt 229 forintos árhoz igazodnak. A Spar ugyanakkor a szintén 20-a és 26-a közötti akciójában 249 forintra vitte le az „I love hazai” logó alatt kínált görögdinnye árát, a Tesco pedig ugyanebben az időszakban – származási hely megjelölése nélkül – magszegény görögdinnyét hirdet 499-ről 349 forintra csökkentett áron. A Penny akciója ellen közösen tiltakozó Magyar Dinnyetermelők Egyesülete, a Magyar Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint a 229 forintos a fogyasztói ár 140–150 forintos beszállítói árat feltételez, amely közel sem fedezi az idén egyébként is megemelkedett költségeket. A szakmai szervezeteknél az akció időzítése is kiverte a biztosítékot, hogy a diszkontlánc a szezon legelején hirdetett vevőcsalogató akciót, amikor ezt a piaci folyamatok nem indokolták, hiszen nem mutatkozott felesleg, a piacon inkább kereslet volt.

A kiskereskedelmi láncok akciója a dinnyeszezon elején zavarta meg a piacot.

Fotó: Komka Péter / MTI

A Penny árletörő akciójával valójában az a legnagyobb probléma, hogy a többi áruházlánc is követi. Azt, hogy a Pennyé valóban csupán egy kereskedelmi trükk volt, az is jelzi, hogy csupán minimális mennyiséget tudott biztosítani az akciós áron kínált magyar dinnyéből.

Öt Penny-üzletet jártam végig 120 kilométeres körzetben Dunaföldváron, Kiskőrösön és Kecskeméten, de ezekben a boltokban egyáltalán nem volt görögdinnye

– mondta Varga István. Nem volt egyedül: a FruitVeB képviselői által múlt pénteken, szombaton és vasárnap felkeresett boltokban már péntek délutántól sehol nem találtak az akciós dinnyéből. Nyilvánvaló tehát, hogy nem állt rendelkezésre a megfelelő árumennyiség, így pedig felmerül a fogyasztók megtévesztésének kérdése – vetette fel a FruitVeB. „Ez nem a Penny ellen szól, hanem az ilyen kiskereskedelmi magatartás ellen” – tette hozzá Varga István.

A FruitVeB alelnöke úgy gondolja, hogy

az áruházlánci akciók jellemzők lesznek más szántóföldi zöldségkultúrákra is, aminek a lehetőségét erősíti a beszállítók közötti folyamatos a verseny. Utóbbiak sokszor kényszerhelyzetben is vannak, hiszen a frisspiaci zöldségeket legfeljebb egy-két hétig lehet tárolni.

Piaci káosz is lehet az eredmény

Az ilyen árletörő akciók éppen az ilyen érzékeny kultúrákat termelő gazdálkodók kiszolgáltatottsága miatt vernek ekkora hullámokat. Egyelőre még nem lehet trendről beszélni, de a piacon már érzékelik az árak csökkenését, például a korábban rekordárat elérő vöröshagymánál is. Ez a szezon előrehaladtával természetes folyamat, a nagyon magas árakat nehéz és kontraproduktív is fenntartani, a kereslet csökkenése ugyanis a beszállítóknak sem jó.

Ezt az árcsökkentő hatást fékezi ugyanakkor más is, mégpedig az időjárás – mondta a FruitVeB alelnöke.

Nagyon ritka ugyanis, ami most történt: a környező országokban az elmúlt öt napban kétszer is végigvonult egy erőteljes viharzóna. Szerbiában, Horvátországban, Olaszország északi részén, Ausztriában és Szlovákiában is jelentős területekenm szenvedtek károkat zöldség- és gyümölcstermő területek, Szerbiában például 80-100 hektáros vöröshagymatermő területeket vert el a jég, de itthon, Szabolcs-Szatmár-Beregben – ahol nagy területen folyik dinnyetermesztés is – és Borsodban is károsodtak zöldség- és gyümölcskultúrák. Ez a helyzet a keresleti piac fennmaradását feltételezi, sőt, átmenetileg kaotikus állapotok is kialakulhatnak az ellátásban, de hosszabb hiányra nem kell számítani.