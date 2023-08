Mindössze 200 forinttal drágultak a Tescónál az egykor árstopos alapvető élelmiszerek – legalábbis ez látszik a júliusi végi és az augusztus eleji árak összehasonlításából. Mindez azért meglepő, mert az előzetes szakértői becslések arról szóltak, hogy az árstop augusztus 1-jei kivezetésével akár 30-40 százalékos drágulás is jöhet. Ehhez képest a brit hátterű kiskereskedelmi láncnál csak 4,9 százalékkal kerül többe az a képzeletbeli kosár, amely az exárstopos termékeket tartalmazza.

Meglátta a marketinglehetőséget az árstop kivezetésében a Tesco: úgy árazta az alapvető élelmiszereit, mintha még mindig tartana a hatósági ár. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az előző hónap utolsó napjáig kilenc terméknél hatósági ár volt érvényben. Kétségtelen, hogy az intézkedés kivezetésével ezek közül néhányban valóban látványos áremelkedés állt be, ugyanakkor az is látszik, hogy több alapvető élelmiszer most olcsóbb, mint volt.

A Tesco megoldotta, hogy nála még tartson az árstop

A kérdés, hogy az árstop után hogyan alakul majd az üzletekben az árképzés, régóta foglalkoztatja a közvéleményt. Ebben az eddigi legnagyobb meglepetését tehát a Tesco produkálta. Az áruházlánc a gyakorlatban mintha augusztus első hetére is meghosszabbította volna az árstopot, így azok a vásárlók, akik kifejezetten ezeket a cikkeket keresték, érdemi változást egyelőre nem is tapasztalnak a kasszáknál: ha valaki július 31-én, az árstop utolsó napján pakolta be a kosarába náluk a hatósági áras árucikkeket (leszámítva az étkezési burgonyát, mert az a szezonalitás miatt most alig-alig kapható, helyette új krumpli van a polcokon – a szerk.), akkor 4201 forintot kellett érte fizetnie az egységár szerint. Ugyanez most 4407 forint.

A kettő közti minimális különbség még jobban kidomborodik, ha összevetjük a többi bolt hasonló adataival. Az árstopos kosárat július legvégén

az Auchan 4318,

a SPAR 4352,

az Aldi 4341,

a Lidl 3988,

a Penny pedig 4002

forintra lőtte be. Az Árfigyelő statisztikája, illetve a csirke far-hát esetében lapunk saját gyűjtése alapján mindez augusztus 3-án

az Auchannál 4749,

a SPAR-nál 5369,

az Aldinál 5593,

a Lidlnél 5372,

a Pennynél pedig 6072

forintra nőtt. Ezek 10-50 százalékos drágulások.

Mi a trükk a Tescónál?

Persze, a Tesco exárstopos olcsóságára van magyarázat, ez pedig nem más, mint a 15 százalékos akció. A kormány arról döntött, hogy augusztustól 10-ről 15 százalékra emeli az élelmiszerekre kivetett kötelező akciózás mértékét. A jogszabály-módosítással emellett azt is biztosították, hogy ez kiterjedjen a másfél évig árstopos termékekre is.

A rendszer a mindennapokban kétféle módon jelenik meg a fogyasztóknak. Egyrészt a kijelölt termékcsoportok esetében az üzleteknek az akciózást megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árhoz képest legalább 15 százalékkal kedvezőbben kell kínálnia az adott élelmiszereket. Másrészt a korábbi árstopos termékfajtáknál heti rendszerességgel legalább két termékfajtában kell valamennyi terméket a beszerzési árhoz viszonyítva minimum 15 százalékkal olcsóbban kínálni. Ezenfelül átmenetileg a fennmaradó exárstopos termékfajták árai sem lehetnek magasabbak, mint a beszerzési ár.

A Tescónál, valamint valószínűleg az Auchannál is a legmarkánsabb tételekre, a csirkemellre és a sertéscombra alkalmazták a minimum 15 százalékos leértékelést.

Ezt a kínált árak kellőképpen alátámasztják. A Tescónál és az Auchannál a sertéscomb egységára 1299 forint, miközben a versenytársaknál 1659 és 1909 forint között mozog. A tescós csirkemellfilé pedig tönkreveri a mezőnyt az 1399 forintos (ez az árstopos árnál 100 forinttal alacsonyabb) egységárával, amiért máshol legalább 1638 és legfeljebb 2299 forintot kérnek. Az ezen a két terméken realizált árelőny magyarázza főképp, hogy a Tesco a teljes kosarat tekintve az árstop után is árstopos szinten áraz, hiszen a tej, a finomliszt és a cukor esetében (itt 469 forinttal ők a legdrágábbak) már megemelt árakat szabott.

Új hét, új helyzet a bolti árakban

Apropó, cukor: a 230–250 forintos árstopos ár tényleg jól odavághatott a boltoknak, és tetemes veszteséget szenvedhettek el rajta, legalábbis ahogy visszatért a beszerzési ár alapján kalkulált árazás, még a 15 százalékos akcióval sincs 398 forintnál olcsóbb kiszerelés. Visszatérve az eredeti témához, körülbelül így áll a helyzet az árstop kivezetését követő első héten. Borítékolható, hogy amint megkezdődik a 15 százalékos kötelező akciózás második hete, amikor a boltok új termékeknél érvényesíthetik a kedvezményt, borulni fog a most tapasztalt árazás. Hamarosan kiderül, hogy a Tesco szemet szúró olcsósága az exárstopos termékeknél tartós-e, vagy csupán kérészéletű.