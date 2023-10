Egyelőre nem érződik a hatása az izraeli háborúnak a magyarországi benzinkutakon – ez derül ki a Holtankoljak.hu friss közléséből.

Az elemzők drágulást várnak a magyar benzinkutakon az izraeli háború miatt, de szerdától még biztosan nem lesz drágulás (Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap)

Az üzemanyagár figyelő blog szerint ugyanis szerdától nem változnak a hazai üzemanyagárak, legalábbis a nagykereskedelmi árak tekintetében nem jelentettek be változást. Éppen ezért nem indokolt, hogy a kiskereskedők, a kutasok módosítsanak a jelenlegi árszinteken. Így aztán az átlagárak a hét közepén az alábbiak szerint alakulhatnak:

95-ös benzin – 603 forint/liter,

gázolaj – 650 forint/liter.

Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy az árazás egyelőre rácáfol az előzetes elemzői várakozásokra, amelyek arról szóltak, hogy ezen a héten a korábbi leárazások egy része elolvadhat és drágulás jön az izraeli háborús helyzet miatt. Igaz, ezen a héten szerdán újabb információ érkezik az üzemanyagárak változásáról, vagyis alkalom lesz rá, hogy megemeljék a jelenlegi literenkénti árat.

Addig is lehet örülni annak, hogy már harmadik hete, szeptember 27-től kitart a magyar üzemanyagok árazásának kedvező trendje. Azóta ugyanis a benzin hatszor csökkent, összesen bruttó 57 forinttal. A dízelnél bruttó 31 forintos áresés látszik az elmúlt szűk három hétben. Mindez nemcsak itthon látványos trendforduló a korábbi, hónapokon át tartó drágulási ciklushoz képest, hanem a régióban is egyedülálló. Más országokban is mérséklődtek ugyan az árak, de távolról sem olyan ütemben, mint Magyarországon.

Előzetesen az elemzők azt feltételezték, hogy áremelkedés jön a magyar benzinkutakon. A folyamat oka világos: az izraeli háború. Ennek már most is van egy három-négy dolláros „geopolitikai prémium” hozadéka, ami megjelent a kőolaj árában. Ez lényegében annak a bizonytalanságnak a pénzügyi felára, hogy vajon Irán érintett lehet-e a konfliktusban. Ez azért súlyos kérdés, mert Irán az OPEC, azaz a kőolaj-exportáló országok egyik legnagyobbika. Az ő bevonódásuk a harcokba súlyos kockázat, ami drágulást hozhat a piacon, ez pedig nyilvánvalóan a magyar nagykereskedelmi árakban is lecsapódna.