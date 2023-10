Jövő héten várhatóan áremelkedés jön a magyar benzinkutakon – erről is beszélt a Világgazdaságnak az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.

A jövő héten drágulhat az üzemanyag Magyarországon, most még lehet olcsóbban tankolni (Fotó: Berán Dániel/Mediaworks)

Pletser Tamás szerint az az árcsökkenés, ami ezen a héten bekövetkezett részben, talán nagyobb részben is újra visszaépülhet a kutak árazásába. Október 11-től, hétfőtől bruttó 20-20 forinttal vágták vissza benzin és a dízel literenkénti nagykereskedelmi árát, aztán október 13. péntektől újabb bruttó 7 és 10 forintos áresés jön.

Mindez azt jelenti, hogy szeptember vége óta, az elmúlt két hétben bruttó 57 forinttal lett olcsóbb a benzin literenkénti ára. A dízelnél pedig bruttó 31 forintos áresés látszik ugyanennyi idő alatt. Ennek egy része olvadhat el a jövő héttől a szakértői várakozás szerint.

Miért drágulhat Magyarországon az üzemanyag?

A folyamat oka világos: az izraeli háború. Az Erste szakértője felhívta a figyelmet, hogy ennek már most is van egy 3-4 dolláros "geopolitikai prémium" hozadéka, ami megjelent a kőolaj árában. Ez lényegében annak a bizonytalanságnak a pénzügyi felára, hogy vajon Irán érintett lehet-e a konfliktusban. Ez azért súlyos kérdés, mert Irán az OPEC, azaz a kőolaj-exportáló országok egyik legnagyobbika. Az ő bevonódásuk a harcokba súlyos kockázat, ami drágulást hozhat a piacon, ez pedig nyilvánvalóan a magyar nagykereskedelmi árakban is lecsapódna.

Ez a szcenárió azért is lenne fájdalmas a kőolajpiacon, mert Irán körül éppen enyhülés körvonalazódott. Az iráni kitermelést számos szankció sújtja, de főképp távol-keleti célországokba a szállítások lényegében akadálytalanok voltak eddig. Vagyis az iráni kőolaj ki tudott kerülni a világpiacra. Az utóbbi időben már arról is szó volt, hogy az iráni szankciókat enyhíthetik, ami nyilvánvalóan pozitívan hatna az olajárakra. Csakhogy amennyiben a perzsa államról kiderül, hogy az izraeli konfliktus szervezője, az visszavetheti teljes egészében a kedvező változást és plusz kapacitások helyett visszaeső termeléssel szembesülhet a kereskedés. Ez ugyanis teljesen egyértelműen súlyosabb szankciók kivetését vonhatja maga után. A teljes eszkaláció esetén pedig Irán még a fennhatósága alatt álló Hormuzi-szoros kártyáját is kijátszhatja, amelyen a világ exportjának 40 százaléka halad át. Ennek beláthatatlan következményei lennének az olajárakra.

Pletser Tamás arra is figyelmeztetett, hogy a szaúdiakkal való viszony alakulása is mélyen kitett az izraeli-palesztin harcoknak. Az USA és a királyság között ugyanis körvonalazódik egy megállapodás, amely eredményeképp a Szaúd-Arábia felhagy az önkéntes, egymillió hordós termelés-csökkenésével és ezt a mennyiséget visszaemeli. Cserében hozzáférhetne amerikai fegyverekhez. Ha azonban az izraeli állam fellépése a gázai övezetben mértéktelen lesz és durva vérontással jár, akkor a muzulmán szaúdi társasdalom szembe fog helyezkedni egy, a nyugattal való kiegyezéssel.

Minden azon múlik, hogy durvul-e az izraeli háború

A szakértő viszont azt is megjegyezte, hogy az eddigi tapasztalatok alapján az USA-nak nem érdeke, hogy kiterjedjen az izraeli konfliktus és nem forszírozza az iráni szálat. Ha ez így maradna, a geopolitikai prémium egy átmeneti idő után eltűnhet az olaj jegyzéséből.

Visszatérve a magyarországi üzemanyagárakra, ezek alakulását természetesen nem csak az izraeli helyzet befolyásolja, de ennek most kétségtelenül döntő hatása lehet már rövid távon is. Az elemző viszont arra is rámutatott, hogy a Magyarországon tapasztalható, fogyasztói szempontból kedvező árváltozás több tényezőből fakadt, így például az alkalmazott termék-árrések visszaesése is fontos szerepet játszott a benzin és a dízel árának csökkenésében.