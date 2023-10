Az elmúlt egy hétben 30 forinttal csökkent a benzin literenkénti átlagára Magyarországon, ez pedig kiugró mérték és messze a legnagyobb áresés a régióban – ez derül ki a Világgazdaság gyűjtéséből.

Lapunk a szeptember 27. és október 4. közötti időszak ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, osztrák és szlovák árváltozását vetette össze a magyarral. Ehhez adatforrásként a Holtankoljak és a Fuelo üzemanyagár-figyelő oldalak statisztikáit használtuk. A szeptember 27-i dátumot az indokolja, hogy Magyarországon aznap fordult meg az addigi trend, és indult csökkenésnek hosszú idő után a benzin ára. A vizsgálat végdátuma pedig azért október 4., mert a legutóbbi, péntektől élő árváltozás akkor vált ismertté.

Hogyan változtak a benzinárak a régióban?

A Világgazdaság által elvégzett vizsgálat azt állapított meg, hogy szeptember 27-én a benzin literenkénti átlagos ára átszámítva

Ukrajnában 556 forint,

Romániában 576 forint,

Szerbiában 640 forint,

Horvátországban 636 forint,

Szlovéniában 612 forint,

Ausztriában 670 forint,

Szlovákiában 674 forint,

Magyarországon pedig 660 forint volt.

Ehhez képest október 4-én, tehát egy hét múlva átszámítva a következő benzinárakat hirdették meg a kutakon:

Ukrajnában 576 forint,

Romániában 562 forint,

Szerbiában 630 forint,

Horvátországban 636 forint,

Szlovéniában 613 forint,

Ausztriába 654 forint,

Szlovákiában 665 forint,

Magyarországon pedig 630 forint.

Magyarország csökkent a legnagyobb mértékben a benzin ára

Az adatok összevetéséből az alábbi rangsor állítható fel az egy hét leforgása alatt végbement árváltozásokról. A régióban messze a legnagyobb literenkénti benzinárcsökkenés

Magyarországon történt, összesen 30 forinttal. Második helyen Ausztria zárt, 16 forintos áreséssel. Ez tehát alig a fele a magyarnak. A harmadikok a románok 14 forint mínusszal. Negyedik Szerbia 10 forintos engedménnyel. Ötödik Szlovákia 9 forinttal. Horvátországban stagnált az árazás. Szlovéniában már egy forinttal nőtt. Ukrajnában pedig tetemes, 20 forintos drágulás ment végbe.

Hogyan változott a dízel ára a régióban?

A dízel esetében teljesen más tényezők hatnak, mint a benzinnél. Erről részletesen itt írtunk. Ugyanakkor most látszik remény arra, hogy a nemzetközi helyzet enyhül, miután mégsem marad fenn az oroszországi exporttilalom a gázolajra. Mindenesetre az elmúlt héten a dízel literenkénti árazásában a régióban csak három országban zajlott le csökkenés:

Ausztriában 9 forinttal, Szlovákiában 6 forinttal, Magyarországon pedig 1 forinttal.

Szerbiában 2, Romániában 4, Szlovéniában 5, Horvátországban 19, Ukrajnában 25 forinttal drágult a gázolaj literje hét nap alatt.

Miért Magyarországon csökken a legjobban az üzemanyag ára?

Az elmúlt napokban viszonylag élénk diskurzus alakult ki arról, vajon minek köszönhető a 180 fokos fordulat, és miért indult esésnek Magyarországon az üzemanyagár, különösen a benzin esetében. Nyilvánvaló, hogy a kutak árazását alapjában határozzák meg a nemzetközi mozgások, azonban azt is kár lenne vitatni, hogy a kereskedelmi árrés is tetemes, szakértői becslések szerint elérte a 130-140 forintot. A fenti vizsgálatból az is egyértelműen látszik, hogy Magyarországon jóval gyorsabb ütemű árcsökkenés figyelhető meg a régiós országokhoz képest. Vagyis ebből az következik, hogy önmagában piaci fejleményekkel nem magyarázható az árszint alakulása, hiszen ha csak ez befolyásolná a totemoszlopok számait, akkor a régiós áraknak körülbelül azonos mértékben kellene változniuk.

Egyetlen olyan körülmény van, amely más országokban nem következett be, csak itthon. Ez pedig, hogy szeptember 26-án a kormány asztalhoz ültette az üzemanyagpiac szereplőit, és jelezte, hogy a magyar árazás nem lehet a legmagasabb a régióban, hanem az átlaghoz kell közelítenie. Tudomásunk szerint a kormányzat álláspontja az volt, hogy elsődlegesen a benzinnél 30-40 forintos literenkénti túlárazás figyelhető meg a kutakon régiós összehasonlításban. Ennek kapcsán azt a kérést fogalmazta meg, hogy a társaságok tartsák kordában az árakat. Mint látjuk, ez megtörtént: a kormányzati ultimátum másnapján megindult az árcsökkentés, mostanra pedig a benzin 30 forinttal kevesebbe kerül. Vagyis az üzemanyagpiac meghatározó vállalatai eleget tettek a kormányzat kérésének, és vélhetően részben az árrésük terhére jobban mérsékelték az árakat, mint azt pusztán a piaci történések indokolták volna.