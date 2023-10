Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, éves szinten 7,1, havi bázison pedig 0,5 százalékkal esett vissza a kiskereskedelmi forgalom augusztusban. Utóbbi adat mindenképpen meglepetés, hiszen okkal lehetett remélni, hogy a különböző önkéntes és kötelező kormányzati akciók miatt legalább júliushoz képest növekedhet a boltok forgalma. Ez azonban elmaradt, sőt az elemzők pedig alaposan meg is lepődtek. Azért megpróbálták értelmezni, mi történhetett és rögtön meg is állapították, mi okolható a gyenge teljesítményért.

Csalódtak az elemzők, nem ilyen kiskereskedelmi adatra számítottak (Fotó: Shutterstock)

Regős Gábor: a fogyasztói hangulat a baj

A Makronóm Intézetvezető közgazdásza szerint a kiskereskedelem augusztusi adatai a várakozásoknál kedvezőtlenebbül alakultak. Kiemelte, hogy a havi alapú mérséklődés az, ami a negatív meglepetést okozta, hiszen az infláció fokozatos lassulásával itt számítani lehetett volna növekedésre. Az éves alapú visszaesésben nincs semmi különös, hiszen ez a magas bázisból és a reálkeresetek júliusi 2 százalékos csökkenéséből következett. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiskereskedelmi forgalom volumenének mérséklődése

az uniós átlagot érdemben meghaladja, ott a visszaesés mértéke júliusban 1,2 százalék volt.

Azt prognosztizálta, hogy a következő hónapokban még biztosan visszaesés lesz, mert a reálkeresetek szeptembertől kezdenek csak növekedni, amely először az októberi kiskereskedelmi adatokban látszódhat majd. Arra is rávilágított, hogy az üzemanyag-árstop jelentette magas bázis miatt a kiskereskedelem volumene csak az év végén vagy a jövő év elején mutathat éves alapon bővülést. Havi alapon ezzel szemben lehet reménykedni a fogyasztás beindulásában. Ennek most már talán sokkal kevésbé jövedelmi oldali, mint inkább a fogyasztói hangulat irányából érkező gátja van.

Virovácz Péter: nyoma sincs az atlétikai vébének

Az ING közgazdásza is egyértelműen fogalmazott. Virovácz Péter szerint komoly csalódást okozott a kiskereskedelem augusztusi teljesítménye. A részleteket nézve arra jutott, hogy nagyjából kiegyensúlyozott gyenge teljesítmény következett be a magyar boltokban. Rámutatott, hogy az élelmiszer-üzletek forgalmának volumene havi alapon 0,3 százalékkal csökkent júliushoz képest, így immár két hónapja visszaesés tapasztalható ebben a szegmensben. Vélhetően a továbbra is magas élelmiszerárak fékezik a fogyasztást, amelyet átmenetileg még negatívabban érinthetett az ársapkák augusztusi kivezetése. Megjegyezte, hogy a gépjármű-üzemanyag forgalomtól megtisztított kiskereskedelmi fogyasztás 2023 augusztusában 4,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi adattól.

Arra is kitért, hogy a lakosság az elkölthető reáljövedelmének csökkenése miatt továbbra is szorosan fogja a családi költségvetést és továbbra sem látható olyan javulás a kiskereskedelem egyes szegmenseiben, amiről elmondható lenne, hogy egy trendszerű és tartós kilábalás jeleit mutatja. "Ami különösen csalódást keltő, hogy az atlétikai világbajnokság sem volt képes legalább átmenetileg egy komolyabb pozitív lenyomatot hagyni a kiskereskedelmi forgalomban" – hívta fel a figyelmet. Szerinte az év hátralévő részében nem fordul a fogyasztás dinamikus bővülésébe. A háztartások elsősorban a tartozásaik csökkentését, a tartalékjaik feltöltését végzik majd el, mielőtt beindulna a fogyasztás. Erre utal az is, hogy a fogyasztói bizalom továbbra is közel tíz éves mélypontján tartózkodik.

Suppan Gergely: tudatos és óvatos vásárlók

Az MBH Bank vezető elemzője szerint is alulmúlta a várakozásokat az augusztusi kiskereskedelmi adat. Ugyanakkor Suppan Gergely két új szempontot is beemelt. Az egyik, hogy a boltok árbevétele a magas infláció miatt 7,8 százalékkal emelkedett és elérte az 1594 milliárd forintot. Illetve bár a visszaesés markáns, azért például a 2015-ös év átlagához képest a kiskereskedelmi forgalom 24,4, míg 2010-hez képest 36,8 százalékkal emelkedett.

A jelenlegi helyzet szerinte tudatosabb és óvatosabb vásárlásokat tükröz, amit alátámaszt az is, hogy a kiskereskedelmi üzletek árbevétel -növekedése elmarad a bérdinamikától, valamint a volumen csökkenése a reálbérek csökkenéséétől. Ez azt üzeni, hogy a háztartások a megtakarításaikat vagy a más szolgáltatásokra fordított kiadásaikat növelik. Szerinte viszont az év hátralevő részében az egyre alacsonyabb bázis miatt fokozatosan enyhülhet a kiskereskedelmi fogalom visszaesésének mértéke, így a mélyponton már túljutott a kiskereskedelmi szektor. Az enyhülő infláció, valamint a reálbérekben szeptemberben várt fordulat miatt a következő hónapokban már élénkülésre lehet számítani.