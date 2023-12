Magyarországon a vásárlók jobban bíznak a fizikai üzletekben, ha elektronikai cikkek beszerzéséről van szó. A műszaki termékeknél az online vásárlások aránya mindössze 18 százalék volt 2023-ban. A Media Markt Magyarország kereskedelmi igazgatója, Magyar Norbert elmondta, hogy az év tetemes visszaeséssel indult ezen a piacon, de az utolsó hónapokban már volt egy kis felívelés a forgalomban.

Fotó: Shutterstock

A Media Markt közleményében azt írta, hogy a magyarok sokáig halogatták a vásárlásokat, és érdemi forgalmat novembertől kezdve, az akciós időszakban lehetett látni.

2023 legkeresettebb műszaki cikkei

Az év nagy vesztese a beépíthető konyhagépek kategória, amely 2022-ben rekordévet zárt, idén azonban közel 30 százalékkal csökkent a forgalom. Ez részben az állami ösztönzőprogramok lezárásának és a kevesebb átadott új lakásnak köszönhető, részben pedig annak is, hogy aki tehette, tavaly lecserélte az ilyen típusú eszközeit. 2023-ban a szokásosan jól teljesítő kategóriák mellett, mint amilyen a telekommunikáció, a tévé, a számítástechnika, a konzolok és a kellékek, a kisgép kategória forgalma nagyot erősödött év végére. A kisebb háztartási gépek – tehát a konyhai kisgépek, a porszívók, a kávéfőzők, a szépségápolási termékek – forgalma 10 százalékos fejlődést produkált az előző évhez képest. Ezek közül is

kiemelkednek az airfryerek, amelyek egész évben jól fogytak, de novemberre abszolút slágertermékké léptek elő.

Az érdeklődés a forró levegős sütők iránt egészen karácsonyig kitartott, így összességében a kategória duplázta a tavalyi forgalmat. Az álló porszívó szintén egy olyan háztartási eszköz, amelyre évről évre folyamatosan nő az igény. Idén már a porszívók forgalmának több mint felét ez a típus adta. A konzolok esetében közel másfélszeresére nőtt a forgalom 2023-ban. A kiemelkedő érdeklődés leginkább a PlayStation 5-nek volt köszönhető. A játék kategóriában egyébként idén a konzolok mellett a nem elektronikus építőjátékok forgalma is várakozások felett teljesített.

A televíziók esetében a tavalyi eredmények után nem meglepően csökkent a kereslet és az eladott mennyiség is,

ugyanakkor az OLED és a 60”-nál nagyobb méretű készülékek a tavalyi évet meghaladó eladással zártak. Az olcsóbb televíziók iránt csökkent leginkább a kereslet. Az elmúlt években fokozódó érdeklődés övezte az elektromos rollereket, és nem volt ez idén sem másképp: mind értékben, mind darabszámban 30 százalékkal többet értékesített a MediaMarkt ezekből az elektromos közlekedési eszközökből. Az okosotthontermékek – a biztonsági kamerák, a nyitásérzékelők vagy a fogyasztásmérők – forgalma ugyancsak megugrott, közel duplázódott a 2022-es naptári évhez képest. Évek óta slágertermék a fej- és fülhallgató kategória, amelyből több százezer darabot ad el a műszaki áruház évente. Így történt idén is, ugyanakkor a forgalom ezúttal a tavalyival megegyező, nem történt növekedés, de visszaesés sem.

Bár megjelent az alávásárlás, növekedett az átlagos kosárérték 2023-ban

A műszaki szektorra egy általános 15-20 százalékos áremelkedés volt jellemző tavaly óta, de igazán kiugró drágulás egy termékcsoporton sem volt megfigyelhető a Media Markt kínálatában. Az OLED televízók esetében egy bizonyos szintű árcsökkenés is történt, ahogy az iPhone 15 is a vártnál kedvezőbb áron érkezett. Ugyanakkor a műszaki szektorba ebben az évben gyűrűztek be leginkább az elmúlt évek nehézségei,

2023-ban a hatására az emberek visszafogták a költéseiket, és csak a legszükségesebb beruházásokra szorítkoztak.

Megjelent a lefelé vásárlás, azaz sokan az olcsóbb kategóriájú termékek felé fordultak. Jobban meggondolták, megtervezték költéseiket a fogyasztók. A legtöbb termékkategórián mindezek mellett növekedett a kosárérték.

Mik lesznek 2024 toptermékei?

A Media Markt közleménye szerint 2024 legkeresettebb műszaki terméke valószínűleg a televízió lesz.

A magyar fociválogatott részvétele az Európa-bajnokságon ismét tévévásárlási lázat indíthat el, mert ilyenkor mindenki jobb minőségben és nagyobb méretben szeretné követni a csapat sikereit

– mondta Magyar Norbert. Hozzátette, hogy az Eb húzhatja még a hűtőszekrények és más kisgépek forgalmát is (például a szóda-, popcorn- vagy fagylaltgépek).