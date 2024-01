Folytatódik az üzemanyagárak drágulás – közölte szerdán a Holtankoljak.

Újra emelnek az üzemanyagárakon Magyarországon: péntektől a benzin és a dízel is drágul. Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-bihari Napló

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint pénteken ismét üzemanyagár-emelés lesz, ami

a benzin esetében bruttó 6 forintot jelent, a gázolaj esetében pedig bruttó 8 forintot.

Ezzel a nagykereskedelmi áremeléssel a kutakon tapasztalható ár is emelkedni fog, várhatóan az alábbi szintre:

95-ös benzin – 603 forint/liter

gázolaj – 640 forint/liter.

Ezzel a héten másodjára emelkednek az üzemanyagárak. Szerdától, azaz mától 7-7 forintos drágulás állt be, péntektől pedig tehát további 6, illetve 8 forint rakódik rá az árakra. Ezzel már a benzin is meghaladja a 600 forintos átlagárat. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy átlagárakról beszélünk, amelyektől az egyes benzinkutak ajánlata 10-20 forinttal is eltérhet.

Mindenesetre a most bejelentett drágulással együtt januárban

eddig már 59, illetve 66 forinttal drágul a benzin, illetve a dízel literenkénti ára.

Igaz, ebből 41 forint a kötelező jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 18 és 25 forint emelkedés állt be a benzinél és a dízelnél.

Miért drágul az üzemanyag Magyarországon?

A vörös-tengeri összetűzések miatt a múlt héten jelentősen megugrottak az olajárak. A Brent hordónkénti ára 77,9 dollárról közel 83 dollárig ugrott, ami egy hét alatt 6 százalékos emelkedés. Szerdán 11 óra körül 82 dollár alatt járt a jegyzés. A Holtankoljak ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy londoni elemzőházak nem számítanak arra, hogy az erre az évre jósolt 80 dolláros olajárat a mostani helyzet feljebb tolja.

Átmeneti emelkedést várnak, vagyis az olaj ára hamarosan rendeződhet, és visszacsökkenhet 80 dollár alá.

Az üzemanyagárakon a forint dollárhoz mért árfolyama sem segít. A magyar fizetőeszköz ugyanis több mint 2 százalékot gyengült a múlt héten, hétfőn kora délutánra már a 360 forintos szintet is meghaladta. Igaz, szerdára ez 356 forint alá mérséklődött. Éppen ezért az előzetes várakozás is az volt, hogy a benzin és a gázolaj ára biztosan emelkedni fog január utolsó és február első hetében, akár literenként 10 forinttal is.

Elszabadulhat a pokol az olajpiacon, ám még elkerülhető a közel-keleti eszkaláció Egyre idegesebben reagál az olajpiac a vörös-tengeri kereskedelmi útvonal fojtáspontjánál végrehajtott fegyveres támadásokra. Az olajpiacon azonban még bíznak a józan észben, azaz a további eszkaláció elkerülésében.

Mint kiderült, ennél magasabb 15 forintos emelés következik be a héten. A múlt héten ennél valamivel alacsonyabb, tízforintos drágulás történt.