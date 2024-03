Magyarországi terjeszkedést jelentett be az egyik leghíresebb román kávélánc – írtam meg a Maszol a Ziarul Financiar (ZF) román pénzügyi napilapra hivatkozva.

Meglepő döntés: Magyarországra költözik a román kávélánc – sorra nyitja az üzleteit. Fotó: Shutterstock

Erről nem más, mint Radu Savopol nyilatkozott, aki a 5 to go kávélánc alapítója. A cég jelenleg is már négy, elvitelre dolgozó kávézót működtet Magyarországon, az idén azonban megsokszorozza jelenlétét.

Magyarországon terjeszkedik a román kávélánc

Az üzletember azt mondta, hogy csak a tavasz folyamán két új egységet nyitnak,

2024 végére pedig már tíz üzletből fog állni a magyarországi tevékenységük.

A 5 to go franchise rendszerben működik a magyar piacon és voltaképpen sokkal többről van szó, mint szimpla bővülésről. Radu Savopol ugyanis azt is bejelentette, hogy már Budapestre költöztettek egy csapatot, mert céget fognak itt alapítani. Ezt azért teszik, mert a magyar fővárosból szeretnénk irányítani a környező országokba tervezett érdekeltségeiket is.

Ez nem véletlen, a döntést a kávéfogyasztási szokásokra alapozták. A vállalkozó felhívta rá a figyelmet, hogy ebben országonként jelentős eltérés látszik, Magyarország esetében pedig az figyelhető meg, hogy az emberek sokkal több energiaitalt isznak, mint Romániában, ellenben kevesebbet kávéznak. Bulgáriában viszont bár nagy kultúrája van a kávézásnak, az elvitelre vásárolt kávézás nem elterjedt. Azt is megegyezte, hogy véleménye szerint Romániában a kávéautomatáknak köszönhető, hogy népszerű lett az elvitelre főzött kávé.

Mit kell tudni a 5 to go román kávéláncról?

A 5 to go Kelet-Európa legnagyobb kávézólánca, fő piaca azért továbbra is Románia marad: csak tavaly mintegy 100 kávézót nyitottak szerte az országban, az egységeinek száma így immáron eléri az 520-at. Radu Savupol ennek kapcsán úgy értékelt, hogy Romániában ezer kávézóig bővülnek a terveik szerint. Még úgy is, hogy az elmúlt időszakban a gyors miatt csökkent a vásárlóerő, a fogyasztók pedig kevesebb pénzt hagynak a kávézókban, mint korábban.

A 2015-ben alapított 5 to go-nak egyébként Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Belgiumban is van kávézója. Magyarország és Budapest 2022. június 8-án tűnt fel a térképükön, azóta Nyíregyházán és Székesfehérváron is megtörtént az üzletnyitás. Az általuk felhasznált kávé kifejezetten a 5 to go kávézólánc számára készül.