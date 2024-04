Kerek évfordulót ünnepel a SPAR Magyarország saját húsüzeme: húszéves lett a Regnum. Az elmúlt két évtizedben látványos fejlődésen ment keresztül a vállalat: több mint 8 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre, ezzel már az indulási húsmennyiség 120-szorosát állította elő a tavalyi évben a több mint 360 munkavállaló. Az üzemben magasan képzett szakemberek dolgoznak.

Húsz éves lett a SPAR saját húsüzeme, a Regnum / Fotó: Bencsik Ádám

A Bicskén található húsüzem már oktatási központtal is bővült, valamint a szolgáltatásait sajtszeleteléssel is kiegészítette – írja a Hír TV. A Spar forgalmazott termékei között sertés- és marhatőkehúsokat, valamint ezekből az alapanyagokból készült húskészítményeket is találhatunk. Saját, korszerűen felszerelt laboratóriumukban

minden terméküket tudják ellenőrzni a legszigorúbb higiéniai és minőségi előírások szerint.

Egyre növekszik a kereslet a SPAR mentes és egészségtudatos termékei iránt. A fogyasztói igényeket figyelemmel kísérve a vállalat folyamatosan bővíti a mentes és egészségtudatos termékei körét, ma már ezernél is több termék tartozik ebbe a kategóriába. A SPAR üzletek vásárlói között vannak olyanok, akiknek egészségi okokból kell váltaniuk például laktóz- vagy gluténmentes élelmiszerekre, míg mások sport, diéta vagy húsmentes étkezés miatti megváltozott életmódjukból fakadóan vásárolnak rendszeresen az életmód kategóriába tartozó termékeket.