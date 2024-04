Kuponakciót hirdetett meg a SPAR – olvasható a kiskereskedelmi lánc közleményében. Ez részletesen ismerteti a nem mindennapi kedvezményt.

Különös dolog vette kezdetét az egyik legnagyobb magyarországi boltban: visszafizetik a vásárlás egy részét a kasszáknál / Fotó: SPAR

A SPAR úgy döntött, hogy április 25-től 300 forintos kuponkedvezményt ad a kasszáknál, ha a vásárlás eléri a legalább 5000 forintot. Az engedmény tehát a legjobb esetben 6 százalék, és a SPAR-, valamint az Interspar-üzletekben is érvényesíthető.

Fontos, hogy a kapott kuponkedvezmény a következő hét csütörtöktől váltható be, de csak az 5000 forint feletti vásárlásoknál.

A promóció neve Kuponözön, és hat héten át tart majd. Az egyes kuponokat minden héten csütörtöktől szerdáig adja ki a SPAR, az érvényességük pedig a következő hét csütörtöktől számított egy hétig tart. A papíralapú kuponokon felül azok a vásárlók, akik 5000 forint feletti vásárlásnál használják a MySPAR applikációban rögzített SuperShop kártyájukat, hetente egy darab 300 forint értékű extra MySPAR-kupont is kapnak.

Érdemes kiemelni, hogy a beváltásnál vásárlásonként egy kupon használható fel, és a papíralapú kupont a MySPAR-kuponnal nem lehet összevonni.

A SPAR arra is felhívta a figyelmet, hogy a vásárlók ezenfelül számos árcsökkentő akcióval is találkozhatnak. A SPAR- és Interspar-áruházakban több mint ezer termék árát tartják tartósan alacsonyan. Azt is közölték, hogy 2024. június 30-ig meghosszabbították az Árstop Extra promóciót, így háromszáz termék ára garantáltan alacsony marad.