Vakarják a fejüket az elemzők: hidegzuhany

A márciusi kedvezőv meglepetés után áprilisban megérkezett a negatív meglepetés is – kezdte kommentárját az ING közgazdásza. Virovácz Péter felhívta rá a figyelmet, hogy a meglehetősen extrém munkanaphatás kombinálva egy mozgó ünneppel és a ténnyel, hogy az elmúlt évek különleges sokkjai (Covid, energiaársokk, megélhetési válság stb.) teljesen atírhatják az adatsorok szezonalitását, az okozhatott ilyen komoly pozitív meglepetést. Nincs ez másképp áprilisban sem, amikor is 2024 áprilisában hárommal több munkanap volt, mint egy évvel korábban.

Az elmúlt évek különleges sokkjai (Covid, energiaársokk, megélhetési válság stb.) teljesen atírhatják az adatsorok szezonalitását Fotó: AFP

Mindezeket figyelembe véve érdemes értékelnünk azt, hogy havi alapon – szezonális és munkanaphatással igazítva – az előző havi 2 százalékos növekedés után az értékesítés volumene a szektorok összességét vizsgálva 0,9 százalékkal zsugorodott. A csökkenés következtében az éves bázisú index is érdemben lefelé módosult az előző hónaphoz képest: éves bázison 3,2 százalékos növekedést regisztrált a kiskereskedelem, a naptárhatást is figyelembe véve. Ilyen lassú ütemű bővülésre a hazai elemzők közül senki nem számított, jellemzően 4 százalék feletti volt a várakozás. A gyenge áprilissal a teljes értékesítési volumen megint becsúszott a 2021. évi átlag alá, ugyanakkor az elmúlt három hónap ingadozásait egyben figyelve még mindig elmondhatjuk, hogy a kiskereskedelem teljesítménye javuló trendet mutat.

A részleteket nézve is jól látható, hogy a márciusi felpattanás után az élelmiszer jellegű üzletek forgalma áprilisban ismét visszaesett, habár csupán 0,3 százalékkal havi összevetésben. A nem élelmiszertermék jellegű üzletek forgalmában a márciusi közel 1 százalékos havi növekedést áprilisban is nagyjából hasonló bővülés követte, ami mindenképpen meglepetés. Továbbra is erős növekedést látni az előző hónaphoz képest a használtcikkek esetében, de az illatszer üzletek forgalma is jelentősen nőtt. Ezzel szemben – amit már a részletes adatok alapján is jeleztünk – a tartós fogyasztási cikkek forgalma meglehetősen gyér.

A háztartások inkább élményeket vásárolnak és a napi fogyasztási cikkekre költenek többet.

Ezzel összhangban az iparcikkeket, számítástechnikai termékeket árusító üzletek forgalma jelentősen visszaesett márciushoz képest. Amennyiben pedig az éves bázisú indexeket nézzük, ott is az látszik, hogy a nagyobb anyagi terhet jelentő cikkek forgalma még mindig visszaesésben van (például az iparcikk jellegű üzletek vagy a bútor-, műszakicikk üzletek). Végül, de nem utolsó sorban, az üzemanyagforgalom a csökkenő üzemanyagárak mellett 0,4 százalékkal bővült és éves bázison nézve is jelentősebb növekedést láthattunk.

Összességében tehát az áprilisi kiskereskedelmi adatok inkább gyenge kezdést jelentenek a második negyedév tekintetében. Ugyanakkor tekintettel a háztartások vélt fogyasztási mintázatára, a kiskereskedelmi forgalom gyengébb teljesítménye még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a fogyasztás bővülése is megtorpanna. A következő hónapokban az extrém munkanaphatások már nem terhelik az adatsort, így talán sikerül majd egy kicsit tisztábban látni. A továbbra is magas reálbérnövekedés és az összességében erős miatt inkább azt várnánk, hogy a következő hónapokban folytatódik a kiskereskedelmi üzletek forgalmi volumenének trendszerű növekedése. Ugyanakkor a háztartások óvatossági motívumának tovább kell enyhülnie, és a fogyasztói bizalomnak is újra erősödnie kell, hiszen ne feledjük, a legutóbbi két hónapban a fogyasztói bizalmi adat lefelé módosult, még ha csak enyhén is. Szóval mindezek kellenének ahhoz, hogy egy tartós helyreállási periódusról beszélhessünk.