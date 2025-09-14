Ennyi volt, kidobták a Temunál is nagyobb kínai óriást a britek

Megszüntette tárgyalásait a kínai e-kereskedő óriás JD.com-mal az Argos eladásáról a második legnagyobb brit élelmiszerlánc, a Sainsbury's. A JD.com új kereskedelmi igazgatója, Matthew Nobbs egy LinkedIn-posztban az idén korábban azt írta, hogy készül „a betörésre a UK-be Kína egyik legnagyobb sikersztorija kedvéért”.

A JD.com a német piacra már kivetette a hálót, a brit betörés azonban megint nem sikerült a kínaiaknak Fotó: CFOTO via AFP

Ha ezt a sikersztorit az Argoson keresztül képzelték el – és sok jel mutatott rá, hogy igen –, akkor ez most dugába dőlt. A kínaiak aligha adják fel, az Egyesült Királyságban már ez is a második próbálkozásuk volt, korábban a Currys elektronikai kiskereskedő lánc körül is sürgölődtek, de a megvásárlásától tavaly elálltak.

A betörést Európába komolyan gondolják, ez abból is látszik, hogy a német határ közelében Lengyelországban is van már egy nagy automatizált raktáruk, és a nyáron 2,2 milliárd eurós ajánlatot tett a német elektronikai lánc Ceconomyra.

A brit The Telegraph szombaton még az Argos tulajdonosától azt a korábbi véleményt idézték, hogy a JD.com megjelenése felgyorsítaná a leányvállalat átalakítását „a vásárlók, a kollégák és a partnerek javára”.

A Sainsbury's vasárnapi közleményében már az állt: a JD.com feltételei és kötelezettségvállalásai nem szolgálnák a részvényesek "legjobb érdekeit" – jelentette a Bloomberg, amely megemlíti, a kínaiak csak egy napja vetítették előre egy közleményben, hogy az Argost növekedéshez segíthetnék.

Számukra a Sainsbury's döntése nyilván nem öröm, a brit vállalat számára pedig lehetséges, hogy tartós probléma. Az Argost 2016-ban vették meg, nagy reményekkel, azóta csak visszafogta az anyavállalatot, bár az első negyedévben 4,4 százalékka nőttek az eladásai – írta a Bloomberg.