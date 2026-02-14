Izgalmas tesztet végez az egyik legnagyobb áruházlánc a ruházati termékeinél

A Carrefour ezzel elsőként lép a franciaországi kiskereskedelmi cégek közül, és a kezdeményezéssel az a célja, hogy a vásárlók számára növelje az átláthatóságot, valamint igazodjon a francia kormány által támogatott környezetvédelmi címkézéshez – írja az Origo.

Új jelölési módot tesztel ruházati termékein a Carrefour / Fotó: Unsplash

A Carrefour kísérleti programja

A kísérleti programban közel 70 termék – például alsóneműk, pólók és bodyk – kap környezeti értékelést digitálisan. A vásárlók a termék vonalkódját a Clear Fashion alkalmazással beolvasva egy 100 pontos skálán láthatják az adott ruhadarab környezeti hatását – írja az ESM Magazine.

A módszertan a teljes életciklust vizsgálja: az üvegházhatású gázkibocsátást az előállítás során, a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az erőforrás-felhasználást, a fenntarthatóságot és a környezetszennyezés következményeit.

A Carrefour eddigi mérései szerint a Tex ruházati termékek átlagos környezeti költsége 542,91 pont 100 grammonként. Ez a szám minél magasabb, annál inkább negatív hatással bír a termék a bolygóra. Míg például egy biopamut Tex póló 510 pontot kap, addig egy hasonló fast fashion darab hatáspontszáma akár 1000 pont fölé is mehet.

Az áruházlánc kezdeményezése azért is figyelemre méltó, mert a ruhaipar a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb iparága, amely jelentős mértékben hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, a vízkészletek kimerítéséhez és a hulladékképződéshez. A fast fashion térnyerésével a ruhák gyártása és kidobása drasztikusan megnőtt, ami súlyos ökológiai lábnyomot hagy maga után. A ruházati termékek legfőbb környezeti hatásairól itt olvashat bővebben.