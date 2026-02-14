A Nemzetközi Valutaalap (IMF) nem a nagyvonalúságáról közismert, de Ukrajna számára mégis enyhített a legújabb, 8,2 milliárd dolláros hitel program feltételein. Julia Szviridenko ukrán miniszterelnök szerint a lazítás érinti az érzékeny, kisvállalkozókat érintő adókat is. Kevésbé közismert, de Ukrajna jelenleg csődben a nemzetközi hitelminősítőknél.

Példátlan döntés: még a szigoráról híres IMF is behódolt Ukrajnának/ Fotó: AFP

Példátlan döntés: még a szigoráról híres IMF is behódolt Ukrajnának

Az ukrán kormányfő szombati szavai szerint az IMF igazgatótanácsa a következő ülésén vizsgálja felül a programot, mely kulcsfontosságú más nemzetközi támogatások, például az Európai Unió 90 milliárd eurós hiteléhez is. Az Oroszországgal vívott háború ötödik évéhez közeledve ugyanis Ukrajna egyre inkább nyugati támogatásokra szorul – idézi fel a Reuters.

Ezek a támogatások fedezik Ukrajna védelmét, a nyugdíjakat vagy épp az állami szféra béreit.

Szviridenko szerint a nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalásokon egyszerűsítették a novemberi megállapodást és felülvizsgáltak egyes strukturális mércéket is. Kijev és az IMF novemberi megállapodása egy újabb négy éves programról szólt, aminek az egyik kulcseleme volt az egyéni vállalkozók adóterheinek az emelése.

Az áramhiány miatt a termelés is akadozott

Az ukrán energiainfrastruktúrát ért támadások miatt azonban milliók maradtak áram, fűtés vagy víz nélkül a téli hónapokban, és az ukrán vállalkozások is csak drága import energiával vagy generátorok által termelt árammal tudták biztosítani működésüket, ami sok helyen a termelés visszafogásához vezetett. Ezért a gazdasági előrejelzéseket is felül kellett vizsgálni, az ukrán jegybank például a korábbi 2 helyett már csak 1,8 százalékos növekedésre számít.

Bár a kormány beleegyezett, hogy áfakötelessé teszi az egyéni vállalkozásokat, a kötelezettség csak a 4 millió hrivnya (29,63 millió forint) fölötti bevételű vállalkozókat érinti, szemben a korábbi tervvel, ami 1 millió hrivnyáról szólt.

Ez azt jelenti, hogy a változás csak mintegy 250 ezer vállalkozót érint, szemben a korábbi tervvel, ami több mint 600 ezer embert érintett volna.