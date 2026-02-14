A réz folytathatja az arany és az ezüst raliját, ipari szempontból nélkülözhetetlen
Az elmúlt és részben az idei évben látott hatalmas arany- és ezüstrali után kérdésként merülhet fel a befektetőkben, hogy van-e még olyan fém a láthatáron, amely hasonló áremelkedésre képes. A válasz egy olyan fémhez vezet, amely sokkal kevésbé attraktív, mint a nemesfémek, ám cserében a modern világ számára egyszerűen nélkülözhetetlen. Ez pedig a réz.
A réz nélkülözhetetlen a 21. században
Persze minden egyes fémfajta eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért más-más tényezők állhatnak a felértékelődése mögött. Az ezüst árfolyamát például egyrészt a monetáris politikai bizonytalanság, az inflációs várakozások, a geopolitikai feszültségek és növekvő ipari kereslet hajtja.
Az árszint emelkedésével azonban egyre nő a jelentős visszaesések valószínűsége is, ahogyan azt január végén már látványosan megtapasztaltuk, amikor az ezüst jegyzése egy nap alatt 35 százalékkal zuhant. Gazdaságtörténeti szempontból nézve, a parabolikus emelkedések szinte mindig nagy volatilitással végződnek.
Ráadásul a befektetők gyakran figyelmen kívül hagyják azt a körülményt, hogy az unciánkénti 134 dolláros kurzus fölött már értelmet nyer az ipari alkalmazásokban az olcsóbb fémek, például az alumínium helyettesítő szerepe, ami korlátozza a középtávú emelkedési potenciált.
Réz nélkül azonban nem működnek az elektromos hálózatok, az elektromobilitás, az adatközpontok vagy a megújulóenergia-termelés, sőt a mesterséges intelligencia sem.
Míg egy klasszikus belső égésű motor például körülbelül 22 kilogramm rezet tartalmaz, egy hibrid jármű már 40 kilót, egy tisztán elektromos autó pedig átlagosan több mint 80 kilót. Ebben pedig még nincs benne a töltési és a hálózati infrastruktúra.
- A transzformátorok,
- a nagyfeszültségű vezetékek,
- a gyors töltőállomások
- és a tárolási megoldások rendkívül rézintenzívek.
Míg a kereslet strukturálisan növekszik, a kínálat egyre nagyobb nyomás alá kerül.
Az előrejelzések szerint 2040-re a világ körülbelül 10 millió tonnás rézhiánnyal szembesülhet. Ez körülbelül a mai éves kereslet harmadának felel meg, ám addigra a globális rézkereslet a jelenlegi 28 millió tonnáról várhatóan mintegy 42 millió tonnára emelkedik.
A rézbányák nem a fán nőnek
Az új rézbányák gyakran 10-20 éves előkészítési időt igényelnek, az engedélyezési eljárások pedig egyre bonyolultabbak. A termelési költségek folyamatosan emelkednek, az érctartalom pedig az elmúlt évtizedekben körülbelül 40 százalékkal csökkent.
Ráadásul a világ legnagyobb rézbányái átlagosan már több mint 60 évesek. Különösen riasztó, hogy az elmúlt öt évben világszerte csak négy nagyobb új rézlerakódást fedeztek fel. Ez drámai aránytalanságot jelent a jövőben jelentősen növekvő kereslettel szemben.
A réz, illetve annak hiánya mindezért egyre inkább a nagybefektetők figyelmének középpontjába került. Robert Friedland, az egyik legtapasztaltabb nyersanyag-ipari vállalkozó már régóta figyelmeztet egy történelmi méretű strukturális rézhiányra. Hasonlóan érvel Chamath Palihapitiya, a Szilícium-völgy egyik legismertebb befektetője is. Ő ugyancsak a rezet tekinti a következő évek szűk keresztmetszetet képező nyersanyagának.
Ha mind a tapasztalt nyersanyagipari vállalkozók, mind a technológiaorientált befektetők egymástól függetlenül hasonló következtetésekre jutnak, az aláhúzza a réz különleges jelentőségét a következő évtizedben.
Meggyőző a technikai kép is
Technikai szempontból is meggyőző a kép. A 2022 és 2025 közötti többéves stagnálás után a réz ára jelentősen emelkedik, és új csúcsot ért el.
A magánbefektetők számára mindez szükségszerűen felveti a megfelelő befektetési eszköz kérdését. A rézbe történő közvetlen fizikai befektetés ugyanis a gyakorlatban nem értelmezhető.
Ezért sokkal hatékonyabb az ETF-eken vagy a rézbányák részvényein keresztül történő befektetés.
Utóbbival nemcsak a réz drágulásából, hanem az operatív tőkeáttételi hatásokból is profitálni lehet.
Összefoglalva, a réz egy strukturális megatrend kezdetén áll, amelyet az elektromos áram elterjedése, az energetikai átállás és a mesterséges intelligencia gyors fejlődése hajt. Ugyanakkor a kínálat kemény geológiai, szabályozási és időbeli korlátokba ütközik, ami jelentősen növeli a tartós hiány valószínűségét. Ez a hosszú távon gondolkodó befektetők számára olyan lehetőséget teremt, amelynek jelentőségét a piac eddig alábecsülte.