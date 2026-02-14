A réz folytathatja az arany és az ezüst raliját, ipari szempontból nélkülözhetetlen

Az elmúlt és részben az idei évben látott hatalmas arany- és ezüstrali után kérdésként merülhet fel a befektetőkben, hogy van-e még olyan fém a láthatáron, amely hasonló áremelkedésre képes. A válasz egy olyan fémhez vezet, amely sokkal kevésbé attraktív, mint a nemesfémek, ám cserében a modern világ számára egyszerűen nélkülözhetetlen. Ez pedig a réz.

A réz ipari szempontból nélkülözhetetlen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A réz nélkülözhetetlen a 21. században

Persze minden egyes fémfajta eltérő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért más-más tényezők állhatnak a felértékelődése mögött. Az ezüst árfolyamát például egyrészt a monetáris politikai bizonytalanság, az inflációs várakozások, a geopolitikai feszültségek és növekvő ipari kereslet hajtja.

Az árszint emelkedésével azonban egyre nő a jelentős visszaesések valószínűsége is, ahogyan azt január végén már látványosan megtapasztaltuk, amikor az ezüst jegyzése egy nap alatt 35 százalékkal zuhant. Gazdaságtörténeti szempontból nézve, a parabolikus emelkedések szinte mindig nagy volatilitással végződnek.

Ráadásul a befektetők gyakran figyelmen kívül hagyják azt a körülményt, hogy az unciánkénti 134 dolláros kurzus fölött már értelmet nyer az ipari alkalmazásokban az olcsóbb fémek, például az alumínium helyettesítő szerepe, ami korlátozza a középtávú emelkedési potenciált.

Réz nélkül azonban nem működnek az elektromos hálózatok, az elektromobilitás, az adatközpontok vagy a megújulóenergia-termelés, sőt a mesterséges intelligencia sem.

Míg egy klasszikus belső égésű motor például körülbelül 22 kilogramm rezet tartalmaz, egy hibrid jármű már 40 kilót, egy tisztán elektromos autó pedig átlagosan több mint 80 kilót. Ebben pedig még nincs benne a töltési és a hálózati infrastruktúra.

A transzformátorok,

a nagyfeszültségű vezetékek,

a gyors töltőállomások

és a tárolási megoldások rendkívül rézintenzívek.

Míg a kereslet strukturálisan növekszik, a kínálat egyre nagyobb nyomás alá kerül.

Az előrejelzések szerint 2040-re a világ körülbelül 10 millió tonnás rézhiánnyal szembesülhet. Ez körülbelül a mai éves kereslet harmadának felel meg, ám addigra a globális rézkereslet a jelenlegi 28 millió tonnáról várhatóan mintegy 42 millió tonnára emelkedik.