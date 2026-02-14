Máris itt az Erste reakciója, miután a halál vámszedőinek nevezte az osztrák bankot Orbán Viktor

A szokottnál is keményebb hangvételű beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök az idei, immáron 27. évértékelőjén. A magyar kormányfő hosszan kritizálta a Tisza Párt, Brüsszel, és a nemzetközi nagytőke hazánkban is jelen lévő szereplőit, mivel meglátása szerint háborús szövetséget alkotva próbálnak hatalomra jutni az áprilisi országgyűlési választáson.

Máris itt az Erste reakciója, miután Orbán a halál vámszedőinek nevezte az osztrák bankot

A miniszterelnök nevesítette is őket, szerinte a Shell, az Erste Bank és Brüsszel is keresett a háborús pusztításon.

Ők a halál vámszedői, a háború kutyái

– mondta Orbán Viktor. Az Erste Bankról pedig egyenesen azt állította, hogy nem érdekli őket, hogy évente meghal és megrokkan évente 400 ezer ember, „csak pörögjön a kassza, jöjjön a lóvé”.

A Telex megkereste az osztrák pénzintézetet, amely azt a választ adta, hogy "az Erste Bank Hungary Zrt. alapelvei szerint ellenez minden háborút és erőszakot. Az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban, a bank a rá vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.”

Novemberben a K&H-val került a kormány vitába

Nem először kerül vitába a magyar kormány külföldi tulajdonú pénzintézettel, novemberben a belga tulajdonú K&H elemzőjének nyilatkozata váltott ki éles reakciót.

A bankadóval van a legnagyobb bajuk, ugyanis nem akarnak részt venni a közteherviselésben

– írta egy Facebook-bejegyzését Orbán Viktor. A kormányfő arra reagált, hogy Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője szerint a piac egy Tisza-győzelemnek örülne a tavaszi választásokon. A piac azonban csak azért örülne Magyar Péterék győzelmének, mert az megszorításokkal járna.

Orbán Viktor szerint a bankadó már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. A nemzetközi pénzügyi szféra tehát azt várja a következő kormánytól, hogy

csökkentse a gazdasági támogatásokat,

vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit,

vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét,csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat

és szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.

A mostani évértékelőn már konkretizálta, hogy eddig mennyi pénzt szedtek be a bankoktól is a multiktól. A kormányfő szerint 2010 és 2025 között három gazdasági területről – a bankoktól, energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól – különböző módszerekkel hatalmas pénzeket vontak el.

Összesen 14 956 milliárd forintot.

És ez még nem minden, merthogy a tervek szerint 2026-ban is elvesznek további 1922 milliárd forintot. Ezt udvariasan társadalmi felelősségvállalásnak hívják, vagy úgy, hogy bevonták őket a közteherviselésbe.

Igazuk van, amikor azt mondják, hogy rendszerváltásra készülnek. A magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer. Rezsicsökkentés. Családtámogatás, otthonteremtés, ezeknek lőttek

– mondta Orbán Viktor.