Megvágták Ghánában a kakaó termelői árát, ettől várják az üzlet beindulását

Ghána éves szinten meghatározott kakaótermelői árát eddig a piaci felügyeletet ellátó Cocobod (a kakaótermesztés kormány által felügyelt tanácsa) állapította meg, amely eddig nagyjából 1,7 millió forintnak megfelelő összeg volt tonnánként. A most bejelentett döntés értelmében az ár a 2025/2026-os szezon hátralévő részében mintegy 41 400 ghánai cediben (kb. 1,2 millió forint) határozzák meg. A lépés akkor történik, amikor az idei, a vártnál lényegesen jobb termés következtében a kakaó ára mérséklődni kezdett az elmúlt évek árupiaci sokkja után - írja az Origo.

Kakaó: sok gazdálkodó áruája eladatlan maradt

Az Origo cikke szerint a lépés igen merész, mert az ország kakaótermesztésből élő gazdálkodóinak elevenébe vág. Ugyanakkor a kormányzati logika mögötte az, hogy az olcsóbb ár nagyobb mennyiség iránti keresletet segíthet elő.

Az ország ugyanakkor az elmúlt időszakban komoly nehézségekkel szembesült a termelők kifizetésében, épp a kakaó iránti globális kereslet meredek csökkenése miatt. Ennek, s a vártnál jobb termés hatására a nemrég a csillagos egekben járó világpiaci kakaóárak egy év alatt a felére estek vissza, megközelítőleg 4000 dollárra (kb. 1,35 millió forintra) tonnánként.

A kifizetések késedelme miatt termelők ezrei maradtak pénz nélkül, ami az élelmiszer-vásárlást és az alapvető gazdasági munkálatokat is ellehetetlenítette.

Eközben az eladatlan kakaóbab-készletek felhalmozódtak a gazdaságokban.

Most egy hivatalos forrás szerint a ghánai kormány arra utasította a piacszabályozó hatóságot, hogy haladéktalanul kezdje meg az összes érintett kakaótermelő kifizetését.

A Cassiel Ato Forson ghánai pénzügyminiszter által bejelentett döntés a kormányzati indoklás szerint közelebb hozza Ghána termelői árát az uralkodó nemzetközi szinthez, az említett 4000 dollár/tonna körüli referenciaárhoz. Ez nagyjából a fele az egy évvel ezelőtt látott szintnek.

„A jelenlegi helyzetet nagyrészt az okozza, hogy a vásárlók nem hajlandók megvásárolni Ghána kakaóját, mivel az versenyképtelenné és nagyon drágává vált” – mondta a beragadt készletek és a ki nem fizetett gazdálkodókra utalva a miniszter újságíróknak

