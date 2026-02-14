Bár a német vendégszeretetet nem értékelték különösebben magasra az InterNations felmérésén, a magas német bérek és erős munkaerőpiac miatt Németország számos országból vonz munkavállalókat. A német gazdaságban elérhető átlagosan havi bruttó 4105 euró mellett ez nem is csoda, de vannak persze olyan pozíciók, ahol még ennél is többet lehet keresni.

Hiába szenved a német gazdaság, piszkosul sokat keresnek egyes bevándorlók – ezek az országok vezetik a listát/ Fotó: gyn9037

A legjobban fizetett bevándorlók szinte mind magas képzettséget igénylő szakmákban dolgoznak a Frankfurter Rundschau összeállítása szerint, azokon a magas hozzáadott értéket termelő területeken, ahol szakemberhiány gyötri a német gazdaságot. Ide tartoznak a különböző IT és kommunikációs szolgáltatások a szoftverfejlesztéstől a kiberbiztonsági vagy rendszerüzemeltető munkákig, de az üzleti vagy pénzügyi, esetleg tanácsadó tevékenységek is népszerűek. De magas képzettségű külföldiek dolgoznak tudományos, mérnöki vagy épp kutatási területeken is.

Ezek a bevándorlók keresik a legtöbb pénzt Németországban

A kiindulási országot nézve a legjobban a Németországban élő szingapúriak keresnek, ám a városállamból mindössze 834 németországi munkavállaló származik.

Az ő fizetésük azonban kiemelkedően magas a bruttó mediánbér körükben ugyanis 6384 euró, ami mintegy 2,4 millió forintna felel meg. A csoport fele tehát még ennél is több pénzt vihet haza.

Nem meglepő módon a második és a harmadik helyen is olyan országok következnek, ahonnan csak kevés ember érkezett karrier reményében Németországba.

a Ciprusról érkezett 955 dolgozó mediánbére 5813 euró havonta,

míg az 562 szaúdi munkavállaló medián fizetése 5626 euró minden hónapban. Mind a két országból érkezettek körében nagyon kicsi az alacsony bérek kockázata, az előbbi esetében ez 12, az utóbbiéban 14 százalék.

a negyedik helyen Dél-Afrika található, ahonnan már több mint ezer fő érkezett Németországba dolgozni, ám a 3724 munkavállaló azért még mindig nem egy magas szám. Az általuk élvezett medián fizetés, havi 5571 euró azonban tiszteletet parancsoló.

Ezek után Kanada (5560 euró) és Dánia (5482 euró) következik, ám a magas keresetű bevándorlók legnagyobb csoportja fölényesen India.

Annak ellenére, hogy több mint 104 ezer indiai állampolgár dolgozik Németországban, a mediánbér a körükben havi 5393 euró, ami jóval magasabb, mint a németek havi 4177 euró medián fizetése.

A Németországban élő 3,7 millió külföldi állampolgár nagy többsége azonban kevesebbet keres, mint a németek, így a külföldiek medián fizetése csak havi 3204 euró. A lista alján a több mint 42 ezer iraki áll, akik mediánbére mindössze 2662 euró, majd következik Mianmar, ahonnan 744 fő érkezett. Az ő bérük átlagosan 2674 euró havonta. A Németországban dolgozó közel 150 ezer ukrán sem örülhet magas béreknek (2680 euró), ahogy a több mint 100 ezer bolgár sem (2681 euró).