Úgy viszik, mint a cukrot a luxusjeteket a szupergazdagok

Míg a kereskedelmi légitársaságok továbbra is a tömegeket célozzák, addig a magánrepülőgépek gyártói egy sokkal kisebb, de annál gazdagabb ügyfélkörre összpontosítanak. Ahogy pedig a szupergazdagok száma folyamatosan növekszik, úgy virágzik a légi luxusutazás iránti kereslet is.
2026.02.14, 16:20
Frissítve: 2026.02.14, 17:57

2020 és 2025 között a rendkívül magas nettó vagyonnal rendelkező személyek – akiket 30 millió dollárnál (kb. 9,5 milliárd forint) nagyobb vagyonnal rendelkezőként definiálnak – száma világszerte több mint 70 százalékkal nőtt – számolt be a BBC. A repülőgépgyártók pedig felismerték az egyre szaporodó milliárdosokban az üzleti lehetőséget, és csak úgy szórják a piacra a magánrepülőgépeket.

A magánrepülőgépek több tízmillió dollárba is kerülhetnek. Fotó: Getty Images
A magánrepülőgépek több tízmillió dollárba is kerülhetnek / Fotó: Getty Images

Egyes magánrepülőgépek akár több tízmillió dollárba is kerülhetnek

A legnagyobb ügyfelek a vállalatok és a kormányok, de a tehetős magánszemélyek is egyre gyakoribb vevők. A gyártók közül a Gulfstream, a Dassault, a Bombardier, az Embraer és a Cessna repülőgépeket gyártó Textron Aviation versenyeznek a piacon, amely mindinkább növekszik. A becslések szerint a globális magánrepülőgép-piac értéke 2025-ben elérte a 39,84 milliárd dollárt. A trendnek azonban nem mindenki örül; a környezetvédelmi aggályok miatt rengeteg kritika éri az iparágat. Valljuk csak be, jogosan. A kritikusok világszerte hangsúlyozzák, hogy a magángépek a leginkább szén-dioxid-kibocsátású utazási módok közé tartoznak.

Ázsia fontos része a növekedési trendnek

Az Alton Aviation Consultancy friss jelentése szerint az ázsiai-csendes-óceáni térségben a nemzetközi forgalom 8 százalékkal nőtt 2025-ben, meghaladva a 6,8 százalékos globális növekedést, és a légitársaságok is több mint 600 új útvonalat nyitottak 2015 óta.  „Itt, Ázsiában, főként Délkelet-Ázsiában, most különösen elfoglaltak vagyunk. Piaci részesedésünk növekszik. Több repülőgépet szállítunk a régióba... nagyon elfoglaltak vagyunk Vietnámban, Szingapúrban, Indonéziában, Malajziában, Ausztráliában, Új-Zélandon” – mondta Scott Neal a Gulfstreamtől. A Dassault pedig rámutatott az indiai, thaiföldi és laoszi kereslet növekedésére is. Bár az ázsiai csendes-óceáni térség továbbra is fejlődő piac a magánrepülőgépek számára, még mindig sokkal kisebb részesedést képvisel a globális flottában, mint az Egyesült Államok, amely a piac mintegy 70 százalékát teszi ki.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

