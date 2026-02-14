Ha nem vagy száraz, meghalsz! Trükkök tucatjai kellenek hozzá, hogy a katonák életben maradjanak az ukrán fronton

Amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, Ukrajna erőforráshiánnyal küzdő gyalogságának kreatív megoldásokhoz kell folyamodnia. A háborús övezetet a közelmúltban az egyik leghidegebb időszak sújtotta azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította invázióját. Két parancsnok a Business Insidernek beszélt arról, hogyan maradnak életben katonáik a szélsőséges hidegben a lövészárkokban – az ukrán fagy kegyetlen tud lenni.

Az ukrán fagy kegyetlen tud lenni a lövészárokban / Fotó: NurPhoto via AFP

A múlt héten hideghullám söpört végig Ukrajna nagy részén, az északkeleti Harkiv régióban – ahol a magát Nefornak nevező katona hadteste harcol – egyes éjszakákon mínusz 20 fokra süllyedt a hőmérséklet. Az amerikai lap által megszólaltatott katonai vezetők drónszázadokat irányítanak. Feladatuk az, hogy feltárják, mi szükséges egy lövészárok-állás megtartásához ilyen időjárási körülmények között. A lövészárok-hadviselés – amely az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult – világszerte ismét a hadseregek figyelmének középpontjába került, különösen Európában, ahol szorosan figyelik Oroszország ukrajnai előrenyomulását.

Melegen maradni anélkül, hogy észrevennék őket

Nefor – aki csak hívójelén kívánt nyilatkozni – a gyalogosok frontszolgálati váltásainak beosztásáért felel. Egy állás tartása közben minden katonának kulcsfontosságú felszerelés a vegyi testmelegítő, amelyet az egyenruha alá lehet csúsztatni – mondta.

Ha pihenni szeretne egy kicsit, fog egy vegyi melegítőt és egy hálózsákot, és gyorsabban felmelegszik

– mondta Nefor

Ilyen hőmérsékleti viszonyok közepette a fagyási sérülések akár 30 percen belül kialakulhatnak, ezért a katonáknak folyamatosan szükségük van a melegítőkre – tette hozzá. Egy ilyen darab általában hat–nyolc órán át tart, így egy katonának naponta legalább háromra van szüksége.

A század kísérletezett elektromos melegítőkkel is. Ezek azonban kockázatot jelentenek:

aki túlságosan felmelegszik, azt könnyebben észlelik a hőkamerás eszközök, különösen mivel a környezet a szokásosnál hidegebb.

A vegyi melegítők ezzel szemben olyan csekély hőnyomot bocsátanak ki, hogy könnyű drónok nem tudják érzékelni őket. „Látható lehet, ha az orosz katonána fegyverére hőkamera van felszerelve, de ez nagyon kicsi jel” – fogalmazott, a kézi lőfegyverekre szerelhető hőképalkotó eszközökre utalva.