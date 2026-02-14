Ha nem vagy száraz, meghalsz! Trükkök tucatjai kellenek hozzá, hogy a katonák életben maradjanak az ukrán fronton
Amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, Ukrajna erőforráshiánnyal küzdő gyalogságának kreatív megoldásokhoz kell folyamodnia. A háborús övezetet a közelmúltban az egyik leghidegebb időszak sújtotta azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította invázióját. Két parancsnok a Business Insidernek beszélt arról, hogyan maradnak életben katonáik a szélsőséges hidegben a lövészárkokban – az ukrán fagy kegyetlen tud lenni.
A múlt héten hideghullám söpört végig Ukrajna nagy részén, az északkeleti Harkiv régióban – ahol a magát Nefornak nevező katona hadteste harcol – egyes éjszakákon mínusz 20 fokra süllyedt a hőmérséklet. Az amerikai lap által megszólaltatott katonai vezetők drónszázadokat irányítanak. Feladatuk az, hogy feltárják, mi szükséges egy lövészárok-állás megtartásához ilyen időjárási körülmények között. A lövészárok-hadviselés – amely az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult – világszerte ismét a hadseregek figyelmének középpontjába került, különösen Európában, ahol szorosan figyelik Oroszország ukrajnai előrenyomulását.
Melegen maradni anélkül, hogy észrevennék őket
Nefor – aki csak hívójelén kívánt nyilatkozni – a gyalogosok frontszolgálati váltásainak beosztásáért felel. Egy állás tartása közben minden katonának kulcsfontosságú felszerelés a vegyi testmelegítő, amelyet az egyenruha alá lehet csúsztatni – mondta.
Ha pihenni szeretne egy kicsit, fog egy vegyi melegítőt és egy hálózsákot, és gyorsabban felmelegszik
– mondta Nefor
Ilyen hőmérsékleti viszonyok közepette a fagyási sérülések akár 30 percen belül kialakulhatnak, ezért a katonáknak folyamatosan szükségük van a melegítőkre – tette hozzá. Egy ilyen darab általában hat–nyolc órán át tart, így egy katonának naponta legalább háromra van szüksége.
A század kísérletezett elektromos melegítőkkel is. Ezek azonban kockázatot jelentenek:
aki túlságosan felmelegszik, azt könnyebben észlelik a hőkamerás eszközök, különösen mivel a környezet a szokásosnál hidegebb.
A vegyi melegítők ezzel szemben olyan csekély hőnyomot bocsátanak ki, hogy könnyű drónok nem tudják érzékelni őket. „Látható lehet, ha az orosz katonána fegyverére hőkamera van felszerelve, de ez nagyon kicsi jel” – fogalmazott, a kézi lőfegyverekre szerelhető hőképalkotó eszközökre utalva.
Ukrán fagy egy rókalyukban
Szerhij Andrijev főhadnagy, a 3. hadtest „Kraken” drónszázadának helyettes parancsnoka szerint pilótáik télen kiemelten figyelnek fészkeik álcázására. A hideg évszakban kevesebb az erdei lomb, ami vizuális fedezéket nyújtana. A drónmotorok hőnyoma könnyebben észlelhető, és csak a „nagyon szerencsés drónkezelők” engedhetik meg maguknak, hogy a harkivi frontszakaszon egy épületben létesítsenek bázist – mondta Andrijev.
A legtöbb esetben egy nagy rókalyukról vagy egy lerombolt épület pincéjéről van szó
– tette hozzá. Az elektromos melegítők jelentős mennyiségű energiát fogyasztanak, amihez áramforrás szükséges a lövészárkokban.
Nefor elmondta, hogy századuk mintegy húsz EcoFlow típusú hordozható akkumulátort használ, de ez nem elegendő minden frontállás ellátására. Ezekre az eszközökre a kijelzők és rádiók működtetéséhez is szükség van. Szinte minden katona saját külső akkumulátort hord magánál eszközei töltésére. „Ezek teljesen általános power bankok, amelyeket a boltban lehet kapni, C-típusú, vagy USB csatlakozóval” – mondta Nefor.
„Ha nem vagy száraz, meghalsz”
A hideg még veszélyesebbé válhat, amikor a hőmérséklet fagypont fölé és alá ingadozik. A ruházat – különösen párás területeken – felszívhatja az olvadó vizet, amely aztán újra megfagy, növelve a kihűlés kockázatát.
Ha nem vagy száraz, meghalsz
– mondta Nefor. A télen átnedvesedett ruházat nedves marad, ezért a száraz rétegekre szoruló katonáknak új felszerelést kell kérniük parancsnokaiktól. A közelmúltban üzembe állított pilóta nélküli földi járművek jelentős segítséget nyújtottak ebben: hetekre elegendő
- lőszert,
- ruházatot, valamint
- élelmiszert, vizet és
- vegyi melegítőket szállítanak a lövészárkokba.
A lőfegyverek és a lőszer is átnedvesedhet. Nefor elmondta, hogy katonái – attól tartva, hogy fegyvereik befagynak – kenőkeveréket alkalmaznak puskáikon, amely főként járműolajból és esetenként kis mennyiségű fagyállóból áll.
Lőni kell egyet-kettőt, hogy felmelegedjen a fegyver, aztán leápolni
– mondta.
Mindkét parancsnok szerint a kemény tél tovább növeli az amúgy is megterhelt ukrán katonák mentális terheit. Nefor százada kisebb, két–három, legfeljebb négy fős csoportokat küld minden állásba, hogy elkerüljék az orosz drónok általi észlelést. A katonák többórás váltásokban cserélnek a hidegebb figyelőpontok és a melegebb pihenőhelyek között.
Andrijev szerint ha több drónpilótája lenne, négy-öt naponta le tudná váltani őket a frontvonalról. Csapatai ehelyett két–három hetet töltenek folyamatosan az erdőkben.
Kimerítő ennyi időt fagyos hőmérsékletben tölteni. Még akkor is, ha van nálad fűtőeszköz
– mondta.
A feladatok ellátásához több üzemanyagra és több ruházatra van szükség – tette hozzá. Még egy olyan egyszerű tevékenység is hihetetlenül stresszes, mint egy rögtönzött illemhely használata a lövészárokban. A katona az orosz drónok folyamatos fenyegetése alatt áll, miközben több réteg ruhát, testpáncélt visel és teljes felszerelést hord. Az orosz rohamok közben ugyanolyan gyakoriak és intenzívek maradnak a hideg hetekben is – mondta Andrijev.
Mindegy, milyen az időjárás. Úgy jönnek ránk, mint a zombik, ketten-hárman egyszerre a befagyott mező közepén.