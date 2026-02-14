Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Visszatérés a Holdra: 2026-ban jöhet a nagy áttörés a globális űrverseny végjátékában

Az elmúlt években újra a világpolitika egyik kulcselemévé vált a Hold kérdése. A holdra szállás ugyan 2026-ban még nem valósul meg, de az idei év döntően befolyásolhatja, mikor tér vissza az ember a Hold felszínére. A NASA Artemis-programja, a SpaceX Starship fejlesztése és Kína déli-sarki küldetései egyaránt a végjáték előkészítését jelentik.
Gergely Máté
2026.02.14, 16:54
Frissítve: 2026.02.14, 17:33

Az elmúlt két évben a szokottnál nagyobb érdeklődés övezte a globális űrpiacot: befektetők és lelkes űrrajongók is figyelemmel követték, hogyan halad a nagy terv, miszerint még ebben az évtizedben újra embert küldjünk a Holdra. Bár az előzetes tervek szerint 2026 lett volna a nagy visszatérés éve, most még technológiai, pénzügyi és politikai előkészítésről kell beszélnünk, mert menet közben sok minden megváltozott. Jelenleg a nagyhatalmak és a magáncégek egyaránt a minél előbbi holdra szállást tűzték ki célul, de nem mindenki ugyanazzal a stratégiával akarja ezt elérni.

holdra szállás
Visszatérés a Holdra: 2026-ban jöhet a nagy áttörés a globális űrverseny végjátékában / Fotó: supamotion.co

A NASA már nagyon készül a holdra szállásra

Egy már biztos: idén egyelőre még csak elindulhatunk a Hold felé, leszállni viszont még nem fogunk. 2026-ra egyetlen nagyhatalom sem tervez tényleges emberes leszállást a Hold felszínére. A cél sokkal inkább az, hogy minden olyan technológiai és szervezeti elem összeálljon, amely nélkül a leszállás politikailag és szakmailag vállalhatatlan lenne. Ez különösen igaz a NASA-ra, amelynek az Artemis-programja jelenti a nyugati világ űriparának zászlóshajóját. 

Az Artemis II. célja, hogy 2026-ban megkerülje a Holdat négy asztronautával, de tényleges holdra szállás nem lesz.

Ez a misszió kulcsszerepet játszik a későbbiekben: itt derül ki, hogy az új generációs rendszerek – az SLS hordozórakéta, az Orion űrhajó, a földi irányítás – együtt, éles környezetben is megbízhatóan működnek-e.

Az Artemis-program eredeti menetrendje az elmúlt években többször módosult. A legnagyobb tanulság az Apollo-korszakhoz képest az, hogy a NASA ma jóval kisebb kockázatot vállal. Egy esetleges baleset nemcsak emberéletekben, hanem a teljes program politikai támogatásában is beláthatatlan következményekkel járna. Az Artemis III., amely már tényleges holdra szállást jelentene, hivatalosan 2028-ra van ütemezve. A tervek szerint a Hold körüli pályára érkezés után két űrhajós lemegy a felszínre, és nagyjából egy hetet tölt a déli pólus környékén tudományos munkával.

A csúszás fő okai közé tartozik:

  • az Orion hővédelmi rendszerének véglegesítése,
  • a holdi kommunikációs és navigációs infrastruktúra kiépítése,
  • valamint a leszállóegység kérdése, melyet a NASA a magánszektorra bízott.

Az Artemis III. holdi leszállóegysége a NASA terve szerint a SpaceX Starship-alapú HLS rendszere. A Reuters 2025. őszi anyagai szerint a NASA a Starship késései miatt már olyan lépést is mérlegelt, hogy megnyitja a versenyt az Artemis III. leszállóegységére (legalábbis rivalizáló ajánlatkérések irányába). Jelenleg nagy kérdés, hogy a Starship képes-e űrbeli üzemanyag-átfejtést (in-space refueling) demonstrálni, valamint fel tud-e mutatni egy olyan megbízhatósági sorozatot, melyet a NASA emberes küldetésnél elfogad.

A SpaceX üzleti modellje erős hátteret biztosít: a Starlink műholdrendszerből származó bevételek stabil finanszírozást adnak a fejlesztésekhez. A probléma tehát nem a pénz, hanem az idő és a megbízhatóság. A NASA számára kulcskérdés, hogy 

a rendszer ne csak szimplán, hanem ismételhetően és kiszámíthatóan működjön.

Ezért 2026-ban a SpaceX számára a Hold szempontjából nem az a kérdés, hogy el tud-e jutni oda, hanem az, hogy bizonyítani tudja-e az állami partnerek felé a szükséges biztonsági szintet.

Fotó: Sergio Flores

Jeff Bezos szeletet kér a SpaceX tortájából

A NASA holdprogramjában az elmúlt években tudatos stratégiai váltás történt: az amerikai űrügynökség már nem kíván egyetlen beszállítóra támaszkodni. Ennek fontos mérföldköve volt, amikor 2023 májusában a Blue Origin lett a második kiválasztott emberes holdi leszállópartner a Sustaining Lunar Development programban, a későbbi Artemis V. küldetéshez, ami elméletileg a harmadik holdra szállás lesz. Ez egyértelmű üzenet Washington részéről: az Artemis III. körüli technikai és menetrendi kockázatok fényében a NASA csökkenteni akarja a függőséget egyetlen cégtől, és már a program közepén beépíti a redundanciát a holdi architektúrába.

Ebben a logikában értelmezhető a Blue Origin helyzete 2026-ban. A vállalat formálisan nem az Artemis III. közvetlen beszállítója, hiszen a Blue Moon az emberes leszállót az Artemis V.-re fejleszti, mégis stratégiai szereplővé vált a NASA szemében. A New Glenn rakéta 2025 végi bemutatkozása a NASA Escapade küldetésével azt jelezte, hogy a cég belépett a nagy teherbírású hordozórakéták piacára. 2026-ban azonban már nem az első siker számít, hanem az, hogy a Blue Origin 

  • képes-e rendszeres, kiszámítható indítási ütemet felmutatni, 
  • ami nélkül hosszú távon nem válhat kulcsszereplővé az állami programokban.

Ezzel párhuzamosan a SpaceX helyzete kettős. A vállalat pénzügyi stabilitását nagyrészt a Starlink biztosítja, miközben Elon Musk nyilatkozatai alapján a holdi fókusz kommunikációs szinten erősödik. A NASA-val kötött szerződések azonban nem üzenetekről, hanem mérföldkövekről szólnak: a Starship esetében a látványos kijelentések nem egyenlők azzal a folyamattal, melynek végén az űrügynökség kiadja egy emberes holdraszállás engedélyét. 2026-ban ezért különösen éles a kontraszt a SpaceX ambiciózus kommunikációja és a NASA óvatos, biztonságvezérelt programlogikája között.

Ezek már a kolonizálás előjelei

Idén meglepően közös pályán fog mozogni Kína és Oroszország a holdversenyben, még ha az ambícióik és a mozgásterük eltérő is. Peking számára a következő év nem az emberes holdra szállásról szól, hanem annak tudatos előkészítéséről. A China National Space Administration tervei szerint 2026-ban indul a Csang’e–7 küldetés, amely a Hold déli sarkvidékét vizsgálja. 

A cél a vízjég jelenlétének feltérképezése és olyan technológiák tesztelése, melyek hosszabb távon az állandó holdi tevékenység alapját adhatják. 

A nemzetközi szakmai sajtó szerint a start 2026 második felében várható, és a küldetés fedélzetén orosz fejlesztésű műszer is helyet kap, ami jól mutatja a kínai–orosz együttműködés gyakorlati szintjét.

Kína hivatalos kommunikációja nem változott: az első emberes holdra szállást 2030-ra célozzák. Ezt 2024-ben és 2025-ben is több állami csatornán megerősítették, így a 2026-os robotküldetések a lépcsőzetesen felépített program elemei. A stratégia lényege, hogy 

  • mire elérkezik az emberes küldetés ideje, már rendelkezésre álljanak azok az adatok és technológiák
  • melyek csökkentik a kockázatot, különösen a déli pólus környezetében.

Oroszország ezzel szemben 2026 elején már jóval szűkebb mozgástérrel rendelkezik. A Roszkoszmosz holdi tervei az elmúlt években többször csúsztak, a Luna–26 és a kapcsolódó szondák időzítését a nyilvánosan elérhető menetrendek inkább 2027–2028 környékére teszik, a további lépések pedig még későbbre tolódtak. Ebben a helyzetben Oroszország számára egyre fontosabbá válik a kínai együttműködés, mely nemcsak politikai, hanem technológiai kapaszkodót is jelent. A Csang’e–7-ben való részvétel és a két űrügynökség közötti megállapodások azt mutatják, hogy Moszkva a holdi jelenlétet inkább partnerségen keresztül kívánja fenntartani.

A nagyobb összképben ez azt jelenti, hogy 2026-ban Kína a jövőbeli emberes holdra szállás technológiai alapjait rakja le, míg Oroszország már nem önálló tempóban, hanem egyre inkább kínai keretrendszerhez kapcsolódva van jelen a Hold körüli programokban. Ez a felállás élesen különbözik az amerikai modelltől, de hosszabb távon ugyanarra a célra mutat: a Hold déli pólusának birtokbavételére és az ottani tartós jelenlét megalapozására.

