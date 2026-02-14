Az elmúlt két évben a szokottnál nagyobb érdeklődés övezte a globális űrpiacot: befektetők és lelkes űrrajongók is figyelemmel követték, hogyan halad a nagy terv, miszerint még ebben az évtizedben újra embert küldjünk a Holdra. Bár az előzetes tervek szerint 2026 lett volna a nagy visszatérés éve, most még technológiai, pénzügyi és politikai előkészítésről kell beszélnünk, mert menet közben sok minden megváltozott. Jelenleg a nagyhatalmak és a magáncégek egyaránt a minél előbbi holdra szállást tűzték ki célul, de nem mindenki ugyanazzal a stratégiával akarja ezt elérni.

Visszatérés a Holdra: 2026-ban jöhet a nagy áttörés a globális űrverseny végjátékában / Fotó: supamotion.co

A NASA már nagyon készül a holdra szállásra

Egy már biztos: idén egyelőre még csak elindulhatunk a Hold felé, leszállni viszont még nem fogunk. 2026-ra egyetlen nagyhatalom sem tervez tényleges emberes leszállást a Hold felszínére. A cél sokkal inkább az, hogy minden olyan technológiai és szervezeti elem összeálljon, amely nélkül a leszállás politikailag és szakmailag vállalhatatlan lenne. Ez különösen igaz a NASA-ra, amelynek az Artemis-programja jelenti a nyugati világ űriparának zászlóshajóját.

Az Artemis II. célja, hogy 2026-ban megkerülje a Holdat négy asztronautával, de tényleges holdra szállás nem lesz.

Ez a misszió kulcsszerepet játszik a későbbiekben: itt derül ki, hogy az új generációs rendszerek – az SLS hordozórakéta, az Orion űrhajó, a földi irányítás – együtt, éles környezetben is megbízhatóan működnek-e.

Az Artemis-program eredeti menetrendje az elmúlt években többször módosult. A legnagyobb tanulság az Apollo-korszakhoz képest az, hogy a NASA ma jóval kisebb kockázatot vállal. Egy esetleges baleset nemcsak emberéletekben, hanem a teljes program politikai támogatásában is beláthatatlan következményekkel járna. Az Artemis III., amely már tényleges holdra szállást jelentene, hivatalosan 2028-ra van ütemezve. A tervek szerint a Hold körüli pályára érkezés után két űrhajós lemegy a felszínre, és nagyjából egy hetet tölt a déli pólus környékén tudományos munkával.

A csúszás fő okai közé tartozik:

az Orion hővédelmi rendszerének véglegesítése,

a holdi kommunikációs és navigációs infrastruktúra kiépítése,

valamint a leszállóegység kérdése, melyet a NASA a magánszektorra bízott.

Az Artemis III. holdi leszállóegysége a NASA terve szerint a SpaceX Starship-alapú HLS rendszere. A Reuters 2025. őszi anyagai szerint a NASA a Starship késései miatt már olyan lépést is mérlegelt, hogy megnyitja a versenyt az Artemis III. leszállóegységére (legalábbis rivalizáló ajánlatkérések irányába). Jelenleg nagy kérdés, hogy a Starship képes-e űrbeli üzemanyag-átfejtést (in-space refueling) demonstrálni, valamint fel tud-e mutatni egy olyan megbízhatósági sorozatot, melyet a NASA emberes küldetésnél elfogad.