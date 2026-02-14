Mesterséges intelligencia és az olajszektor küzdelme: meglepő, de most utóbbi vezet

A technológiai szektorba vetett, befektetésekben megnyilvánuló bizalom az egekben szárnyalt az elmúlt években. A főként a mesterséges intelligencia iparága által hajtott növekedés már kimutathatóan meg is borította egyes tőzsdei indexek korábbi egyensúlyát, s miközben a lelkesedés nem hagy alább, többen attól tartanak: az MI-láz előbb-utóbb lufiként durran ki. Miközben befektetők egy része a hagyományos szoftveripar végét látja a mesterséges intelligenciák miatt, az aggodalmakat az is növeli, hogy a legnagyobb tech cégek őrületes összegeket költenének idén ezekre a megoldásokra – áll az Origo összeállításában.

A mesterséges intelligencia körüli aggodalmak miatt a befektetők egy része az olajszektor felé fordul (illusztráció) / Fotó: Christophe Gateau / dpa

Az olajipar felé fordultak befektetők a mesterséges intelligenciától

A lap arról ír, hogy a Big Tech szektor körüli aggodalmak erősödését mutatja, hogy a kereskedők és befektetők egyre inkább a biztonságosabb, hagyományosnak tekinthető iparágak – nevezetesen az olaj- és gázipar – felé fordulnak.

Ezek az aggodalmak lényegében a technológiai óriások idei költési terveiből fakadnak, amelyek csak idén meghaladják a 660 milliárd dollárt – ez felfoghatatlan összeg, nagyjából 217 ezermilliárd forint.

Az alábbi bontás mutat néhány fontosabb számot vállalatokhoz rendelten:

az Amazon néhány napja jelentette be, hogy 2026-ban 200 milliárd dolláros tőkekiadással számol, ez 50 milliárddal több a piaci várakozásoknál;

a Meta közölte, hogy idén 135 milliárd dollárt költ, ami közel kétszerese a 2025-ös tőkekiadásának, és a pénz nagy részét MI-fejlesztésekre fordítja (az MI-fejlesztéseknél lényeges a kiszolgáló fizikai hardverelemek, energiaellátás stb. biztosítása is, azok minden kézzelfogható eszközével együtt).

S mindeközben, míg a Big Tech adatközpontokra, csipekre és energiaellátásra égeti a készpénzt, a nagy olajcégek csendben teszik, amihez a legjobban értenek: olajat és gázt, azaz energiát termelnek ki – utóbbi ráadásul elengedhetetlen a technológiai cégek MI-beruházásaihoz.

Az is segített az energiarészvények újrafelfedezésében, hogy az olajkereslet tetőzéséről szóló figyelmeztetések ritkábbá váltak, sőt, szinte ellentétes irányt vettek, miután a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elismerte: az olaj jóval 2030 után is velünk marad. Egy másik oka annak, hogy a nagy olajcégek vonzóbbá váltak a befektetők számára, az, hogy e vállalatok adósságszintje viszonylag alacsony.

