Kiderült, hogyan hasznosítják majd az olimpiai falut a téli ötkarikás játékok után

Az utóhasznosítás a milánói-cortinai téli olimpiára létrehozott ingatlanok esetében is fontos kérdés volt, és végül úgy döntöttek, hogy az olimpiai falut a jövőben diákszállásként fogják használni Milánóban, ahol hatalmas a kapacitáshiány a kollégiumi férőhelyek tekintetében. Egyelőre azonban a bérleti díjak elég magasnak tűnnek, ezért sok diák számára valószínűleg nem lesz megfizethető az új létesítmény.
Világgazdaság
2026.02.14, 16:30
Frissítve: 2026.02.14, 17:54

Milánó olimpiai faluja egy átgondolt esettanulmány a hasonló projektekhez képest, ugyanis az ötkarikás játékoknak otthont adó városokban korábban világszerte jellemzően mutatós komplexumokat hoztak ugyan létre, a hosszú távú felhasználás azonban gyakran másodlagos szempont volt. Az észak-olaszországi nagyváros erre a célra szolgáló, 1700 férőhelyes épületegyüttesét ezzel szemben úgy tervezték, hogy a milánói-cortinai téli olimpia után hozzájárulhasson a diákszálláshiány enyhítéséhez – írta meg az Origo.

Milánó
Milánó olimpiai faluja új funkciót kap a téli olimpiai játékok után / Fotó: ANP via AFP

Az ősszel már beköltözhetnek a diákok Milánó új kollégiumába

A Skidmore, Owings és Merrill építész iroda által tervezett létesítmény jelentős lépést tesz a fenntarthatóság felé. Az egykori Porta Romana vasútállomás helyén létrehozott fejlesztés az olasz Alpokban működő öt sportolói szállás egyike, de az egyetlen olyan, amely nem meglévő szállodákat vagy ideiglenesen kialakított lakóegységeket használ. Biztosítani akarták, hogy a játékok után ne kelljen átalakítani – ami jellemzően hosszú és kibocsátásintenzív folyamat. 

Arra jutottak, hogy a diákszállások könnyű átmenetet jelentenek a sportolói szállások után, hiszen mindkettő lényegében kollégium – írja a Bloomberg.

Az olimpikonok által egykor használt lakások újrahasznosítása persze nem teljesen új keletű ötlet. Münchenben, Atlantában, Calgaryban és Torinóban szintén diákszálláshelyeket alakítottak ki ezekben a komplexumokban. Jelentős átalakításokra volt azonban szükség Alberta és Calgary létesítményeinek diáklakásokká alakításához, Torinóban pedig, amely 2006-ban adott otthont a játékoknak, ezek az ingatlanok évekig üresen álltak, mielőtt birtokba vehették volna a diákok. 

A Porta Romanában ezzel szemben a lakások nagyjából a jelenlegi állapotukban maradhatnak meg: stúdiólakások lesznek saját fürdőszobával és konyhasarokkal. A kibocsátás csökkentése érdekében minden emeleten található egy nagy közös konyha, a tetőket fotovoltaikus panelekkel szerelték fel, és a komplexum hat épületét előregyártott elemekből építették meg. Mivel pedig mind a sportolóknak, mind a diákoknak bútorozott lakásokra van szükségük, nem kell átalakítás, így eleve jobb minőségű bútorokkal rendezhették be ezeket a kis stúdiólakásokat.

A diákok a 2026-os őszi szemeszterre már beköltözhetnek a diákszállásokra. 

A két történelmi vasúti épületet magában foglaló komplexumot nyitott teraszok sora szegélyezi, amelyek a klasszikus milánói bérházakra jellemző galériás erkélyekre emlékeztetnek. 

De az is biztos, hogy méregdrága diákszállás lesz Milánó olimpiai faluja – erről itt olvashat bővebben.

 

