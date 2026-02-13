Újabb áruházat nyitott a Jysk, ez már több mint a századik Magyarországon

A Jysk az elmúlt években stabil és kiegyensúlyozott növekedést mutatott Magyarországon: a 2024–2025-ös pénzügyi évben a vállalat 16 százalékos árbevétel-növekedéssel, 89 milliárd forintos forgalmat ért el, miközben a vásárlók száma közel 10 százalékkal bővült, az online értékesítés pedig több mint 16 százalékkal nőtt. A Jysk áruházai ma már a magyar lakosság 99,7 százaléka számára egy órán belül elérhetők, míg a vásárlók 85 százaléka 30 percen belül eljut egy üzletbe – írta meg az Origo.

Megnyitotta legújabb magyarországi áruházát a Jysk / Fotó: Jysk

A veresegyházi üzlet megnyitása szervesen illeszkedik abba a terjeszkedési stratégiába, amelynek célja, hogy a Jysk minél több magyarországi térségben legyen könnyen elérhető.

Az új Jysk áruház a vállalat 3.0-s üzletkoncepciója szerint épült, amelynek középpontjában az energiahatékonyság és az átlátható, inspiráló vásárlótér áll.

A belső térben bemutatószobák segítenek elképzelni a bútorok otthoni elhelyezését, a matracstúdióban pedig lehetőség nyílik a termékek kipróbálására.

A Jysk számára az üzletnyitások nemcsak a hálózat bővítéséről szólnak: a vállalat minden új áruház megnyitásához kapcsolódóan támogat egy helyi vagy regionális civil szervezetet a Jysk Otthont Teremtünk adományprogram keretében. Ezúttal a Gödöllőn autista otthont működtető Patrónus Ház kapja a támogatást, aminek keretében lecserélik az évek során elhasználódott bútorokat.

