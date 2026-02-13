Elfogyott a reklámpénz, mélyrepülésben az árfolyam: térdre rogyott az online hirdetések egykori királya
Súlyos figyelmeztetést küldött a piacnak a Pinterest: a vámháború miatti bizonytalanság és a megélhetési válság visszafogja a hirdetési bevételeket. A piac erre hevesen reagált: az árfolyam mintegy 20 százalékot esett egyetlen nap alatt.
A képmegosztó platform részvényei több mint 20 százalékot estek a pénteki nyitás előtt, miután a vállalat jelezte:
Az aktuális negyedévre adott bevételi előrejelzését visszafogja a nagy amerikai kiskereskedők hirdetési költésének csökkenése.
A Pinterest szerint cégek a vámok körüli bizonytalanság miatt óvatosabbá váltak, ennek következtében pedig elapadt a közösségi médiaplatform legfontosabb bevételi forrása. Tekintettel arra, hogy bár a vállalat a top tízben sincsen, a felhasználói tavaly még 80 százalékkal többet költöttek havonta, mint más közösségi platformokon, ez a trend katasztrófához vezethet a platform számára.
Pénteken legalább 16 brókercég csökkentette a Pinterest célárát. Ha a nyitás előtti veszteségek kitartanak, a vállalat több mint 2 milliárd dollárt veszíthet 12,52 milliárd dolláros piaci értékéből. A részvény árfolyama a 2020 áprilisa óta nem látott szintre eshet vissza.
A vállalat problémái nem újdonságok: épp egy hónappal ezelőtt leépítették a munkaerő körülbelül 15 százalékát, a lépést pedig azzal magyarázták, hogy a helyüket a mesterséges intelligencia fogja átvenni. Akkor a pénzügyi igazgató, Julia Donnelly elmondta, hogy az átszervezés rövid távon teljesítménybeli zavarokat okozhat, miközben a Pinterest újraszervezi értékesítési csapatait.
A negatív kilátások most tovább növelték a nyomást egy olyan üzleten, amely már eddig is szenvedett a gyengébb kiskereskedelmi reklámköltés miatt.
A Pinterest kiszorul a digitális reklámpiacról
Miközben a Pinterest botladozik, a versenytársak erősítenek:
- a Meta januárban erős lendületről számolt be az e-kereskedelmi hirdetések terén;
- a TikTok pedig ég az amerikai jogi és politikai nyomás ellenére talpon maradt.
Közben az OpenAI is beszállt a reklámversenybe, és már a ChatGPT amerikai felületén is elkezdett hirdetési helyeket kínálni. A Google pedig a Gemini chatbot és az MI-alapú kereső vásárlásközpontú frissítéseivel erősíti jelenlétét a digitális kereskedelemben.
Elemzők szerint hamarosan az Amazon, a Meta vagy az OpenAI felületén is megjelenhetnek az MI-vel támogatott Pinterest-másolatok , ez pedig teljesen tönkreteheti a képmegosztó szolgáltatást.
A Pinterest tavaly bejelentette, hogy felvásárolja a tvScientific nevű adtech céget. A lépés célja, hogy a vállalat belépjen a tévés hirdetési piacra, és bővítse kínálatát a főként fogyasztási cikkeket és kiskereskedelmi termékeket értékesítő partnerek számára. A kérdés most az, hogy ez a stratégiai nyitás elég lesz-e ahhoz, hogy a Pinterest visszanyerje lendületét egy egyre koncentráltabb és agresszívebb digitális reklámpiacon.
Több mint ötszáz embert rúg ki egy cég a mesterséges intelligencia miatt
A Pinterest közösségi médiaplatform keddi bejelentése szerint megválik dolgozóinak 15 százalékától az MI széles körű alkalmazásának okán.