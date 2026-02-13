Deviza
Elfogyott a reklámpénz, mélyrepülésben az árfolyam: térdre rogyott az online hirdetések egykori királya

A gyengébb kilátások és a hirdetői óvatosság egyszerre rázta meg a befektetőket. Több milliárd dollárnyi piaci érték kerülhet veszélybe a Pinterestnél.
VG
2026.02.13, 16:31
Frissítve: 2026.02.13, 16:37

Súlyos figyelmeztetést küldött a piacnak a Pinterest: a vámháború miatti bizonytalanság és a megélhetési válság visszafogja a hirdetési bevételeket. A piac erre hevesen reagált: az árfolyam mintegy 20 százalékot esett egyetlen nap alatt.

Social Media App pinterest
Vámok, átszervezés, éleződő verseny – egyszerre több fronton kapott ütést a Pinterest / Fotó: NurPhoto via AFP

A képmegosztó platform részvényei több mint 20 százalékot estek a pénteki nyitás előtt, miután a vállalat jelezte:

Az aktuális negyedévre adott bevételi előrejelzését visszafogja a nagy amerikai kiskereskedők hirdetési költésének csökkenése. 

A Pinterest szerint cégek a vámok körüli bizonytalanság miatt óvatosabbá váltak, ennek következtében pedig elapadt a közösségi médiaplatform legfontosabb bevételi forrása. Tekintettel arra, hogy bár a vállalat a top tízben sincsen, a felhasználói tavaly még 80 százalékkal többet költöttek havonta, mint más közösségi platformokon, ez a trend katasztrófához vezethet a platform számára.

Pénteken legalább 16 brókercég csökkentette a Pinterest célárát. Ha a nyitás előtti veszteségek kitartanak, a vállalat több mint 2 milliárd dollárt veszíthet 12,52 milliárd dolláros piaci értékéből. A részvény árfolyama a 2020 áprilisa óta nem látott szintre eshet vissza.

A vállalat problémái nem újdonságok: épp egy hónappal ezelőtt leépítették a munkaerő körülbelül 15 százalékát, a lépést pedig azzal magyarázták,  hogy a helyüket a mesterséges intelligencia fogja átvenni. Akkor a pénzügyi igazgató, Julia Donnelly elmondta, hogy az átszervezés rövid távon teljesítménybeli zavarokat okozhat, miközben a Pinterest újraszervezi értékesítési csapatait.

A negatív kilátások most tovább növelték a nyomást egy olyan üzleten, amely már eddig is szenvedett a gyengébb kiskereskedelmi reklámköltés miatt.

A Pinterest kiszorul a digitális reklámpiacról

Miközben a Pinterest botladozik, a versenytársak erősítenek:

  • a Meta januárban erős lendületről számolt be az e-kereskedelmi hirdetések terén;
  • a TikTok pedig ég az amerikai jogi és politikai nyomás ellenére talpon maradt.

Közben az OpenAI is beszállt a reklámversenybe, és már a ChatGPT amerikai felületén is elkezdett hirdetési helyeket kínálni. A Google pedig a Gemini chatbot és az MI-alapú kereső vásárlásközpontú frissítéseivel erősíti jelenlétét a digitális kereskedelemben.

Elemzők szerint hamarosan az Amazon, a Meta vagy az OpenAI felületén is megjelenhetnek az MI-vel támogatott Pinterest-másolatok , ez pedig teljesen tönkreteheti a képmegosztó szolgáltatást.

A Pinterest tavaly bejelentette, hogy felvásárolja a tvScientific nevű adtech céget. A lépés célja, hogy a vállalat belépjen a tévés hirdetési piacra, és bővítse kínálatát a főként fogyasztási cikkeket és kiskereskedelmi termékeket értékesítő partnerek számára. A kérdés most az, hogy ez a stratégiai nyitás elég lesz-e ahhoz, hogy a Pinterest visszanyerje lendületét egy egyre koncentráltabb és agresszívebb digitális reklámpiacon.

