Hatalmas ingatlanbizniszt ütött nyélbe a Beckham házaspár, óriási nyereség ütötte a markukat

David és Victoria Beckham jókora haszonnal adta el floridai luxusingatlanát, amelyet mindössze néhány évvel ezelőtt vásároltak. A penthouse lakás persze különleges adottságokkal rendelkezik.
Világgazdaság
2026.02.13, 16:45
Frissítve: 2026.02.13, 16:53

A Beckham család négy év után megvált a floridai Miami belvárosában lévő, a világhírű Zaha Hadid építésziroda által tervezett épületben található penthouse lakásától. Az 59. emeleten található luxusingatlan panorámás kilátással és a város egyetlen, lakóingatlanhoz tartozó helikopterleszállójával rendelkezik – írta meg az Origo.

Beckham család, Miami,,Fl,,Usa,-,October,24,,2019:,Aerial,Photo,One
A Beckham család eladta a Miami belvárosában lévő penthouse lakását / Fotó: Felix Mizioznikov / Shutterstock

Ultraluxust kínált a Beckham család fényűző ingatlana

David és Victoria Beckham lenyűgöző penthouse lakása a miami One Thousand Múzeumban található. A luxusrezidenciát körülbelül 25 millió dollárért értékesítették, vagyis az eladás jelentős haszonnal járt a pár számára, akik 2020-ban eredetileg 19,8 millió dollárért (kb. 6,3 milliárd forintért) vásárolták meg a felhőkarcoló egy teljes emeletét elfoglaló lakást, ami megfelelő bázist teremtett ahhoz, hogy David Beckham intézhesse a tulajdonában lévő Inter Miami CF futballcsapatának ügyeit – írja a Hypebeast.

A Biscayne Boulevard 1000. szám alatti építészeti különlegességben található 9200 négyzetméteres rezidenciából lenyűgöző kilátás nyílik a Biscayne-öbölre és az Atlanti-óceánra. 

A lakás öt hálószobával, valamint hat és fél fürdőszobával rendelkezik, az épület jellegzetes kialakítását felhasználva a padlótól a plafonig érő üvegfelületekkel. További érdekességeket ide kattintva olvashat a Beckham házaspár álomotthonáról.

