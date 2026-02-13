Egy teljes falut kínálnak bérbe Magyarországon

Megyer község a Sümegi Járásban található. Hazánk legkisebb önálló településeként, csekélyke lélekszámával azt az innovatív elképzelést tűzte ki célul – sok ausztriai kistelepülések mintájára – hogy a turizmus fellendítésével igyekszik fenntartani és megőrizni a községet. Megyeren a vendégházak és a vendéglátóegység provance-i és vintage stílusban jelennek meg, a régi falusi életmódot tükrözve. Megyer az egyetlen bérelhető falu, melyet rendezvények alkalmával szoktak társaságok kibérelni, azaz a bérelt időszakban a pár (jelenleg: 18 életvitelszerűen Megyeren élő) helyi lakoson kívül a bérlők (max: 45 fő) lakják a kicsiny települést, és használhatják a vendéglátóhelyet, a közterületeket és a közösségi színteret.

Így fest a bérelhető magyar falu, Megyer / Fotó: Fülöp Ildikó

Így fest a bérelhető magyar falu

Megyer község területe alig haladja meg a 15 hektárt, lakóházaiból mindössze húsz áll. Egykor három kocsmával is dicsekedhetett, de ma inkább a nyugalom, a csend és a turisztikai különlegességek miatt keresik fel – írja a Veol. A házak szépen rendben tartott, felújított parasztporták, ahol megmaradt a vidéki báj minden részlete: muskátlis ablakok, faragott kapuk, régi használati tárgyak. A kis utcákon sétálva pedig az embernek olyan érzése támad, mintha egy rég elfeledett világba csöppent volna, ahol megállt az idő.

Megyer története sem hétköznapi.

A falu már a 14. században létezett, de az évszázadok alatt szinte teljesen elnéptelenedett.

A kétezres években viszont új lendületet kapott: a befektetők meglátták benne a lehetőséget, és elkezdték újragondolni, hogyan lehetne a csendből értéket kovácsolni. Így született meg a bérelhető falu koncepciója, ami ma már annyira népszerű, hogy hónapokra előre betelik a naptár.

További képek és videó a faluról, az Origo oldalán látható.