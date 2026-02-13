Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter szörnyűnek és egészen egyszerűen tragikusnak nevezte, hogy most már nem múlik el úgy egyetlen nap sem, hogy ne kapnánk hírt Kárpátaljáról újabb magyar áldozatról, újabb magyar emberről, aki ebben az „értelmetlen háborúban” hal meg.

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere / Fotó: Soós Lajos

Újabb magyar áldozata van az orosz–ukrán háborúnak

„Az aknaszlatinai nagyközségből kaptuk az értesítést, hogy egy 36 éves magyar ember halt meg, akit édesanyja várt volna otthon. Most már sajnos hiába” – tájékoztatott Szijjártó.

Természetesen a család számára a kormány az ilyenkor szokásos támogatást eljuttatja. Most már közel száz olyan magyar emberről tudunk, aki meghalt a háborúban

– tette hozzá a tárcavezető. Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez a friss eset is jól mutatja, hogy továbbra is mindent meg kell tenni a béketeremtés érdekében, valamint itt lenne az ideje, hogy „Brüsszel végre abbahagyja az aknamunkát, amelyet az amerikai béketörekvésekkel szemben folytat”.

Minden egyes nap újabb szenvedést hoz Ukrajnában, minden egyes nap újabb halottakat hoz, és most már sajnos minden egyes nap újabb és újabb kárpátaljai magyar áldozatról kell, hogy beszámoljak. Itt az ideje ennek a háborúnak véget vetni

– összegzett.

Több mint tízmillió ukrán kiesett, begyűjtik, akit az utcán meglátnak: így zajlik a kegyetlen „buszifikácija”

Szijjártó felszólalt a kényszersorozás ellen Ukrajnában

Néhány hónapja a nemzetközi élet egyik fele még a szó alapját is tagadta, ma már elfogadott fogalommá vált az ukrajnai háborúhoz köthető „buszifikácija” – amely mindkét szemben álló nyelvén ugyanúgy hangzik. Magyarra nehéz átültetni, leginkább erőszakos kényszersorozás, az ukrán sorkötelesek buszba való tuszkolását, majd a frontra szállítását jelenti.

Ma már nyíltan beszélnek róla, hiszen tagadni sem lehetne, hogy az orosz–ukrán háború, amelynek intenzív szakasza 2022. február végén az orosz csapatok általános támadásával kezdődött, Kijev számára rosszul alakul. Ukrajna mindent megkap a Nyugattól, amire a háborúhoz szüksége van, pénzt, paripát, fegyvert.

Egy dolgot azonban a Nyugat nem tud biztosítani: katonát.

Az ukrán oldalon harcoló nyugati önkéntesek száma is bizonytalan. Zelenszkij elnök annak idején „több mint húszezerről” beszélt, amiről később kiderült, hogy néhány ezer lehet, többségükben latin-amerikai zsoldosok, kalandvágyó fiatalok – igen kétséges harcértékkel. Emellett a nyelvet, az ukrán (katonai) kultúrát sem ismerik.